Entre lágrimas y recuerdos: el penal que Guillermo Villalobos dedicó a su abuela y a su ‘hermanito’ de 16 años

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Guillermo Villalobos marcó el penal decisivo, tanto en Honduras, como en Guatemala. Su frialdad para convertir no es obra de la casualidad, y esta vez, su acierto desde el manchón blanco terminó de sentenciar el tricampeonato de Liga Deportiva Alajuelense en la Copa Centroamericana de Concacaf, aunado al papel del arquero Bayron Mora.

El defensor ha sido un hombre de nervios de acero, que no solo anotó el penal decisivo ante Olimpia para avanzar a la final, sino que repitió el aporte contra Xelajú en el partido por el título.

Curiosamente, él marcó y sus compañeros corrieron hacia el héroe inesperado de la final: Bayron Mora. Y él mismo también lo hizo.

Tras el pitazo final y el estallido de júbilo en el bando liguista, Guillermo Villalobos, visiblemente conmovido, compartió sus sentimientos.

“Quisiera dedicarle esta victoria a la gente que vino a apoyarnos, porque ellos sacan la plata de su bolsillo para venirnos a alentar y la alegría es para ellos también,” expresó Guillermo Villalobos.

Este semestre en particular implicó momentos personales duros para él.

“Dedicárselo a mi abuela que está en el cielo; también perdí a mi perrito de 16 años, que era como un hermanito para mí”, comentó el futbolista. Es hijo único y sus papás son todo para él.

El momento cumbre de la Copa Centroamericana para Villalobos llegó en dos ocasiones, ambas como el quinto y definitivo cobrador. El destino quiso que la gloria pasara dos veces por sus pies.

Mencionó un “ritual” que mantiene con el cuerpo técnico, específicamente con Santiago van der Putten, y una premonición que se cumplió a cabalidad.

“Todos los futbolistas sueñan con estos momentos, vivir una final y me pasó dos veces con Santi... tanto contra Olimpia como aquí yo le dije que iba a cerrar los penales y él me respondió que sí, que me iba a tocar a mí tener la gloria otra vez”, apuntó.

A pesar de su seguridad, Villalobos se mostró humilde respecto a la decisión del cuerpo técnico, porque al final de cuentas, quien toma las decisiones es Óscar Ramírez.

“Me pusieron de quinto, no sé por qué, decisión de ellos y al final yo creo que es de todos. Yo creo que solo la confianza que me da el entrenador y los compañeros”, citó.

El logro de ser tricampeones de Centroamérica es, según Villalobos, la prueba del arduo trabajo y la seriedad con la que el equipo abordó el torneo.

“Se escucha bonito y parece fácil, pero yo creo que es un torneo al que siempre le damos la seriedad del caso. Si somos los mejores de Centroamérica tres veces seguidas, por algún trabajo será”, expresó Guillermo Villalobos a La Nación.

El defensor enfatizó que el triunfo va más allá de los once hombres en la cancha y los que estaban en la suplencia. Es más, hizo una dedicatoria especial a personas que considera claves en la institución.

“Yo creo que es trabajo de todos, de todos los que trabajan en el CAR, de los de seguridad, mantenimiento, limpieza... Los utileros y todos, porque al final nosotros en la cancha reflejamos el trabajo de todos ellos”, comentó.

Finalmente, Guillermo Villalobos extendió una felicitación a su compañero Bayron Mora, quien defendió la portería en esta final, ante la lesión de Washington Ortega.

“Felicitar a Bayron, que no sé hace cuánto no jugaba un partido oficial con nosotros, pero se nota que es un gran profesional y un portero de proyección”, indicó.

A pesar de la euforia, el defensor liguista de corazón es consciente de que el camino no ha sido fácil. Reconoció la constante necesidad de “remar contra corriente” en el torneo.

“Yo creo que sabemos lo que hemos sacrificado en esta Copa Centroamericana, que siempre nos ha tocado venir en puja para arriba. Hay que mejorar eso un poquito para el campeonato nacional, no podemos siempre ir remando contra corriente, pero bueno, también al final se nos da. Y nos sentimos cómodos así”, analizó.

Con el objetivo continental cumplido, el equipo ahora se centra en el descanso necesario y en el próximo reto: el Torneo de Apertura 2025.

Guillermo Villalobos concluyó su emotivo discurso con un mensaje directo a la afición, que se identifica mucho con él.

“Desde que llegué a la institución, la gente me ha apoyado muchísimo. Es algo que les agradezco y lo único que me toca a mí es respaldarlos en la cancha, porque yo nunca he ocultado que soy un liguista de corazón”, subrayó.

Al llegar a territorio nacional dijo que tienen que descansar un poco, porque el viaje sí fue pesado. El equipo durmió pocas horas, porque retornó a primera hora. Y ahora se enfoca en el campeonato nacional, ese que la Liga tanto quiere ganar.

