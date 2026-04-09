Enrique Osses reacciona al anuncio de FIFA que mete a Costa Rica en el Mundial 2026

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Enrique Osses se refirió a la noticia que dio a conocer la FIFA este 9 de abril, con respecto al arbitraje en el Mundial 2026.

Enrique Osses hablaba desde su llegada de la gran meta del arbitraje costarricense de estar presente en el Mundial 2026. Hoy eso es una realidad, con el nombramiento oficial de Juan Gabriel Calderón como central y de Juan Carlos Mora como asistente.

Para el presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), esto no es obra de la casualidad.

“Estamos muy contentos por el trabajo de Juan Gabriel y Juan Carlos, por su esfuerzo, por su dedicación, por las ganas que le han puesto durante todos estos años de trabajo para alcanzar el ansiado sueño para ellos”, expresó Enrique Osses en declaraciones proporcionadas por la oficina de comunicación de la Fedefútbol.

Mientras que Juan Gabriel Calderón acudirá por primera vez a un Mundial Mayor, rompiendo esos 24 años de ausencia de un central tico en la Copa del Mundo de esta categoría; Juan Carlos Mora acudirá por tercera ocasión a la cita.

“También es un reflejo del trabajo de la Federación, del Comité Ejecutivo, de su presidente Osael Maroto que apostó por fomentar y tratar de invertir en el arbitraje y creo que se están viendo los frutos en el mediano y largo plazo de esa inversión”, comentó Enrique Osses.

Añadió que estos nombramientos son una alegría para el gremio arbitral y más allá, porque significa que el país va a tener algún tipo de participación en el próximo Mundial; recordando que también en el departamento médico acudirá el doctor Esteban Campos, jefe médico del Saprissa.

Enrique Osses señaló que para llegar a esta selección de 52 árbitros que van a la Copa del Mundo, los silbateros tienen que pasar por una serie de filtros técnicos, médicos, físicos, psicológicos y administrativos durante años.

Paralelo a eso, están en constante evaluación a nivel nacional e internacional para llegar a esa selección final.

“Esto es un proceso y ellos han demostrado durante todo este tiempo que tienen las competencias para poder llegar a estas instancias”, citó Enrique Osses.

La Copa del Mundo 2026 empezará el 11 de junio y ya falta poco, tomando en cuenta que los árbitros designados para esta cita tienen que presentarse allá el 31 de mayo.

“Así que viene un poco terminar de buena manera el torneo, arbitrar los principales juegos de la competencia local para llegar lo mejor preparados, prepararse física y mentalmente para lo que va a ser esta competición, porque cada partido es una final y es una fiesta”, expresó Enrique Osses.

El chileno dijo que para un Mundial, los árbitros necesitan tener concentración, tranquilidad y mucha preparación física.

Aparte del nombramiento de Juan Gabriel Calderón y Juan Carlos Mora, la Fedefútbol dio a conocer que el propio Enrique Osses fue invitado como instructor técnico arbitral de FIFA a esta próxima Copa del Mundo.

Los árbitros nombrados por la FIFA para el Mundial 2026