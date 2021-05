Para el lunes, en que por primera vez se pronostica lluvia, jugarán entre los varones Hewitt vs. Mikhail Youzhny, Sjeng Schalken (18) vs. Jan Vacek, Henman vs. Michel Kratochvil, Feliciano López vs. Andre Sa, Greg Rusedski (23) vs. Xavier Malisse (27), Krajicek vs. Mark Philippoussis, David Nalbandian (28) vs. Wayne Arthurs y Nicolás Lapentti (22) vs. Arnaud Clement. El brasileño Sa, el argentino Nalbandian y el ecuatoriano Lapentti hacen los honores a Hispanoamérica.