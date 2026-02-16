El tímido joven de Guápiles que marcó un gol en su debut y quedó en la historia del Herediano

Daniel González Pérez no puede ocultar su felicidad al debutar en la Primera División marcando un gol con el Herediano.

Le bastaron 54 segundos para quedar en la historia del Club Sport Herediano.

Tras el inicio del partido, un servicio profundo obligó al volante Daniel González Pérez a una trepidante carrera, en la que le ganó por velocidad al lateral mexicano del Cartaginés, Diego González, lo que le permitió marcar un gol en su debut en la Primera División.

El escurridizo futbolista recibió un pase del cubano Marcel Hernández y, al ingresar al área, remató cruzado ante el meta Kevin Briceño, en el clásico provincial 322, disputado en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

La anotación del joven guapileño le dio la victoria 1-0 a los florenses el sábado ante los blanquiazules, con lo cual los florenses se consolidaron como líderes del Torneo Clausura 2026 al sumar 16 puntos, mientras que el Cartaginés se quedó con 13.

El tanto del juvenil, de 18 años, quedará en la historia al convertirse en la anotación 500 del Team frente a los brumosos en su historial particular en la máxima categoría, desde su primer enfrentamiento en 1921. Así consta en los datos del periodista y estadígrafo Luis Quirós, de Satélite Deportivo.

Daniel, oriundo del centro de Guápiles, se incorporó al Team a principios de 2025, a la categoría de alto rendimiento, y actualmente vive en la casa club del equipo, en Heredia.

En el torneo pasado, la dirigencia rojiamarilla le dio la oportunidad de entrenar tres días a la semana con el equipo de alto rendimiento y los demás días en Guápiles, bajo un plan especializado del preparador físico Esteban Granados, con el fin de que pudiera concluir sus estudios sin desligarse del Team.

El volante del Herediano, Daniel González Pérez, no sabía cómo celebrar su anotación ante el Cartaginés, tras debutar en la máxima categoría (La Nación/Cortesía: Herediano)

Daniel González y sus estudios

La solicitud vino por parte de sus padres, ya que Daniel cursaba el quinto año en el colegio de Guápiles y querían que terminara el curso lectivo y se graduara. Al final, el esfuerzo y el sacrificio de estar viajando valieron la pena: pudo concluir el año y obtener su bachillerato.

Daniel debutó en el Torneo de Copa ante Puntarenas, disputando ambos partidos y mostrando destellos de su calidad. Incluso, el técnico José Giacone destacó su buen rendimiento previo al compromiso ante el Cartaginés.

“Los seis futbolistas de la categoría Sub-21 que estaban trabajando con nosotros fueron llamados a selecciones menores, por lo que tuvimos que subir sobre la marcha a otros jugadores, incluido Daniel, quien es un volante por derecha al que estamos valorando darle minutos”, expresó Giacone.

El guardameta Dany Carvajal aseguró que el joven futbolista es muy tranquilo, muy educado y con grandes condiciones.

“Es un buen muchacho, callado. Un día de estos lo estuve molestando porque le cuesta mucho hablar y le dije que no le conocía la voz. Al final son jóvenes y uno les hace ese tipo de bromas para que pierdan ese estrés, esa presión que tienen por jugar”, explicó Carvajal.

El arquero además alabó las condiciones técnicas del caribeño.

“Tiene muy buen toque de balón, ejecuta tiros libres increíbles y le ayudará mucho al Herediano en el futuro. Tiene un mes trabajando con nosotros y es claro que le falta trabajo para consolidarse; le falta mucho. Hablé con él y le dije que el gol era importante, pero no se puede quedar ahí”, añadió Carvajal.