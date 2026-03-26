‘Él sabe de lo que hablo’: Aarón Salazar explica reclamo a Marcel Hernández cuando se lesionó Santiago van der Putten

Aarón Salazar dio su versión sobre el motivo de sus reclamos a Marcel Hernández cuando se lesionó Santiago van der Putten y dejó claro que no es lo que muchos piensan.

Desde Turquía, donde se encuentra con la Selección de Costa Rica, Aarón Salazar respondió una pregunta sobre los reclamos que le hizo a Marcel Hernández en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense, instantes después de que se produjo la grave lesión de Santiago van der Putten.

TD Más innovó en el fútbol nacional al mostrar la toma del duro momento cuando el defensa de la Liga sufrió la ruptura total del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Junto a las imágenes, habilitó el audio de todo lo que pasaba en cancha, incluidos los reclamos de Washington Ortega y Aarón Salazar contra el cubano, quien también dio su versión y dijo que fue algo fortuito y que se asustó.

“Con respecto a lo de Marcel, para cerrar ese capítulo, yo no le estaba reclamando que por culpa de él se lesionó Santi, ni mucho menos; sino otro gesto que él hace cuando el balón ya va a salir, y él sabe de lo que hablo. Pero al final son cosas de cancha y ahí se van a quedar”, afirmó Aarón Salazar el periodista Mauricio Quesada, en Columbia, desde Turquía.

El futbolista de la Liga que fue convocado a la Tricolor por Fernando “Bocha” Batista insistió en que “en ningún momento yo a él lo culpé por la lesión de Santi”. En el video se escucha que lo que le decía era que “siempre golpea en la cabeza”.

Después de eso, aseguró que Santiago van der Putten es un jugador muy importante y dijo que ha estado en comunicación constante con él.

“Se lo dije ahora que estábamos hablando, me hubiera encantado tenerlo acá ahorita en mi regreso a la Selección. Es un jugador que me ayudó muchísimo desde que llegué al club y sé que tiene una mente muy fuerte”, citó Aarón Salazar.

Incluso, recordó que también le dio unas palabras ese mismo sábado tras la lesión, cuando ya iban en el bus de regreso a Alajuela.

“Él es un ejemplo para mí y para todos, de resiliencia, de que siempre tiene una buena cara ante las circunstancias difíciles de la vida y eso es admirable. Es de repetirlo, nosotros deberíamos tener esa actitud que él tiene”, aseguró.

Santiago van der Putten se sometió a la cirugía respectiva el miércoles en el Hospital Metropolitano. Con eso, de inmediato comienza su proceso de recuperación.

En la Liga habían estimado que se demorará unos nueve meses para ser dado de alta, pero que todo queda sujeto a evolución. Si todo sale bien, él volverá a las canchas a inicios de 2027.

El video y los audios de ese momento

En las imágenes, se ve cuando Santiago van der Putten disputa cuerpo a cuerpo un balón con Marcel Hernández; después de chocar se escucha al erizo gritar: “¡Marceeel!, ¡Marceeel!... ¡La rodillaaa!”.

Luego de esto, Van der Putten cae al suelo y empieza a gritar de dolor. Los reclamos de los jugadores de la Liga no se hacen esperar. Washington Ortega y Aarón Salazar se van contra el cubano.

“Marcel, vos le tirás una cortita siempre, le tiraste una cortita, siempre le tirás”, le dice Ortega.

Por su parte, Aarón Salazar se acerca y añade: “Marcel, usted siempre golpea en la cabeza, siempre golpea en la cabeza, siempre vas mala leche, siempre nos pega en la cabeza, siempre”.

Ante esto, el jugador florense se defiende: “Siempre golpean y me echan la culpa a mí ahora”.

Aarón Salazar insistió: “Él siempre golpea arriba” y Marcel Hernández replica: “¿Cómo voy a golpear arriba, si fue la rodilla".

Y de nuevo, Salazar pronuncia: “Te vimos en el video Marcel, la bola va para afuera y golpea hacia arriba”.

Ante eso, otra vez Marcel Hernández cuestiona: “¿Mala leche por qué, si fue la rodilla?”.

Mientras que se daban esos dimes y diretes, Santiago van der Putten era atendido y el florense se alejó de donde estaban los rojinegros. Cuando el defensa se levanta del césped, Marcel insistía en hablar con él, para saber si todo estaba bien.

Fue entonces cuando Santiago van der Putten hizo el intento para ver si podía volver al juego, pero ahí se percató de que no, que su rodilla se había roto.

La lesión de Santiago Van der Putten y la bronca de los jugadores manudos con Marcel Hernández.



¡A volver más fuerte mae! ❤️‍🩹 pic.twitter.com/TzzDwK48s1 — TD Más (@tdmascrc) March 23, 2026

El regreso de Aarón Salazar a la Selección de Costa Rica

Deseando que Santiago van der Putten estuviera ahí con él en la Selección de Costa Rica, Aarón Salazar también habló en Columbia de su retorno al equipo de todos.

“Me ilusiona mucho volver a ponerme esta camiseta, volver a representar a mi país y con mucha satisfacción de poder estar acá y transmitir lo que el cuerpo técnico ha visto y lo que les ha gustado para haberme llamado”, apuntó Aarón Salazar.

Añadió que el fútbol es de momentos y durante mucho tiempo le tocó estar fuera, viendo lista tras lista que él no aparecía.

“Ahora que tengo esta oportunidad de nuevo creo que soy una persona mucho más madura, mucho más responsable. He tenido muchas más experiencias que la última vez que estuve, tenía 20 años, así que sí, creo que puedo aportar muchísimo más”, citó.

En cuanto a estos primeros entrenamientos con Fernando Batista, indicó que los primeros trazos se traducen en orden defensivo, intentar ocupar bien los espacios y tener claro qué van a hacer con la pelota cuando la recuperen y estar listos para atacar los espacios débiles del rival.

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