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‘Él sabe de lo que hablo’: Aarón Salazar explica reclamo a Marcel Hernández cuando se lesionó Santiago van der Putten

Aarón Salazar dio su versión de lo ocurrido desde Turquía, donde concedió una entrevista a Columbia

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Por Fanny Tayver Marín
Aarón Salazar dio su versión sobre el motivo de sus reclamos a Marcel Hernández cuando se lesionó Santiago van der Putten y dejó claro que no es lo que muchos piensan.
Aarón Salazar dio su versión sobre el motivo de sus reclamos a Marcel Hernández cuando se lesionó Santiago van der Putten y dejó claro que no es lo que muchos piensan. (John Durán y Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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