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El portero de Liberia le niega a Mariano Torres un gol que le hubiera dado la vuelta al mundo (video)

Saprissa se lució con una goleada ante Liberia, pero Mariano Torres estuvo a punto de hacer el mejor gol de todos

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Por Steven Torres
Mariano Torres festeja su gol contra Herediano.
Mariano Torres sacó su magia desde la media cancha en el partido de Saprissa ante Liberia. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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