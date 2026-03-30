El portero de Liberia le niega a Mariano Torres un gol que le hubiera dado la vuelta al mundo (video)

Mariano Torres sacó su magia desde la media cancha en el partido de Saprissa ante Liberia.

Durante el segundo tiempo del compromiso por el Torneo de Copa, el Deportivo Saprissa ratificó su dominio sobre el terreno de juego. El cuadro morado goleó 5-1 a Liberia, en una exhibición de contundencia ofensiva que dejó sin respuestas a la escuadra pampera.

Pero además de los goles, Mariano Torres protagonizó una de las grandes acciones de este compromiso de Copa, cuando estuvo cerca de concretar un gol extraordinario desde atrás de la media cancha.

Sin embargo, el arquero visitante Antonny Moreal retrocedió a tiempo y sacó pelota a último momento para negarle un gol que sin duda le hubiera dado la vuelta al mundo.

En el certamen anterior, el capitán morado ya había realizado una anotación similar frente a la escuadra de San Carlos; puede ver las dos acciones a continuación.

⏰ 79' Mariano Torres lo intentaba desde media cancha, pero Monreal evita el quinto. pic.twitter.com/15vVQ8SYfI — FUTV (@FUTVCR) March 29, 2026

Por otra parte, Rachid Chirino anotó al minuto 70′ el cuarto tanto del partido, después de que el panameño Tomás Rodríguez aprovechó que la zaga liberiana estaba mal parada para asistir dentro del área.

⏰ 70' Gran ingreso de Tomás Rodríguez para que Rachid Chirino marque su primer gol con los morados. pic.twitter.com/IjYsSB9MEK — FUTV (@FUTVCR) March 29, 2026

El desempeño del conjunto morado en esta instancia del Torneo de Copa ratifica su intención de pelear por el cetro.