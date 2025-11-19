Puro Deporte

El jugador de Honduras que se retiró de la selección tras empatar con Costa Rica

Honduras y Costa Rica empataron y quedaron fuera de la Copa del Mundo

Por Milton Montenegro

Dijo adiós. No sigue más. El sueño mundialista se le esfumó a Honduras y ahí en el Estadio Nacional (ahora llamado INS Estadio), un jugador de Honduras le dijo adiós a su selección.








Endrick MenjivarHondurasCosta RicaMundial 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

