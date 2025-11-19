El jugador de Honduras que se retiró de la selección tras empatar con Costa Rica

Dijo adiós. No sigue más. El sueño mundialista se le esfumó a Honduras y ahí en el Estadio Nacional (ahora llamado INS Estadio), un jugador de Honduras le dijo adiós a su selección.

Se lo anunció a los medios, se retira de la selección. Se acabó su trayectoria en la escuadra catracha.

“Hoy fue mi último partido, se los transmití, les deseo el éxito, lo hablaré con el club sobre mi deseo, es una decisión tomada. Solo es de la Selección de Honduras que me estoy retirando”, dijo Edrick Menjívar, portero de Honduras, luego del partido que su escuadra empató 0-0 con la Selección de Costa Rica.

Pese al retiro, los medios catrachos le reclamaron la pérdida de tiempo en el partido. Menjívar muchas veces se tiró al suelo fingiendo una lesión, pero si Honduras hubiera ganado 1-0, clasificaba al Mundial.

“Siempre nos dijeron que debíamos conservar el marco en cero”, opinó el arquero, quien señaló por qué fracasaron.

“No somos potencia en el mundo del fútbol, menospreciamos a Nicaragua, llegamos con mucho triunfalismo, fue el único que recibimos gol y nos toca quedar afuera”.

Menjívar, de 32 años, le dijo a los medios de su país, en qué fallaron contra Costa Rica.

“Faltó atrevimiento en el segundo tiempo, hubo varios resultados en la cabeza y no se nos dio ninguno”.​​​​​​