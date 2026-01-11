El increíble error de un jugador argentino en México: apenas es enero y ya es el ‘oso’ del año (video)

El argentino del Atlas Manuel Capasso va a la marca del chileno Ángelo Araos de Puebla. El primero protagonizó un increíble error que ya se hizo viral en la Liga MX.

Este fin de semana se juega la primera fecha de la Liga MX y un futbolista argentino cometió lo de que desde ahora puede considerarse el error del torneo.

El Atlas recibía en su estreno al Puebla, donde milita el costarricense Juan Pablo Vargas, quien sin embargo no pudo ver acción por temas administrativos pendientes.

A los 16 minutos del encuentro disputado en el estadio Jalisco, el defensor argentino Manuel Capasso estuvo a punto de anotar para el equipo local, pero falló increíblemente cuando tenía todo el marco a su disposición y el arquero fuera de combate.

Capasso hizo lo más difícil: bajó el balón de pecho, le hizo un sombrerito al guardameta y quedó sin obstáculos frente a la portería. Pero entonces llegó lo sorprendente: su remate de cabeza se fue demasiado alto, cuando estaba prácticamente sobre la línea de gol.

De inmediato, el argentino se devolvió haciendo una mueca de disgusto; en el estadio se escuchó el típico grito de “Ohhhh” y su compañero serbio Uros Durdevic se llevó las manos a la cabeza en señal de incredulidad.

Afortunadamente para su equipo, siempre pudieron ganar 1-0, pero el “oso” (como le dicen en México a estos grandes errores) ya le está dando la vuelta al mundo.

