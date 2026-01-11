Puro Deporte

El increíble error de un jugador argentino en México: apenas es enero y ya es el ‘oso’ del año (video)

Un jugador argentino cometió un error que cuesta creer, solo frente al marco, en el partido de Atlas por la Liga MX

Por Esteban Valverde
El argentino del Atlas Manuel Capasso va a la marca del chileno Ángelo Araos de Puebla. El primero protagonizó un increíble error que ya se hizo viral.
El argentino del Atlas Manuel Capasso va a la marca del chileno Ángelo Araos de Puebla. El primero protagonizó un increíble error que ya se hizo viral en la Liga MX. (ULISES RUIZ/AFP)







Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

