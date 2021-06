RESPUESTA: Concluimos hoy la publicación de los datos que usted solicitó. Anteriormente presentamos la lista de extranjeros entre 1985 y 1993. 1994: Brasileños: Geraldo da Silva (S), Luis F. Texeira (SC), Marco de Assis Freitas (L), Marcos Lima (L), Luiz C. dos Santos (SR), Pedro P. Ribeiro (Bel.), Adonis Hilario (S), Kleber Ponce (C) y Rodinei Martins (H);uruguayos: Juan Eduardo Ferrari (SC), Daniel Larumbé (SC) y Alvaro Amarilla (L); hondureños: Eugenio Dolmo Flores (A), Ciro Paulino Castillo (A), Nahamán González (H) y José Luis Aguirre (C); estadounidense: Roy Lassiter (Carm.); argentinos: Gerardo Priore (T) y Darío Galbarini (S); nicaragüense: David Táylor (SR); peruano: Alberto Castillo (H); alemán: Markus Högner (A); y panameño: Frank Lozada (PZ). 1995: Brasileños: G. da Silva (PZ), K. Ponce (Belén), L. C. dos Santos (C), M. Lima (P), L. F. Texeira (SC) y Denilson Costa (Bel.); uruguayos: Gustavo Ferreira (S), Wáshington Hernández (A) y Wílliam Gutiérrez (H); argentinos: Hugo Viegas (S), Luis R. Abdeneve (H) y Marcelo Bruno (Bel.); hondureños: Nicolás Suazo (H), N. González (A), C. P. Castillo (C) y Danilo Galindo (H); estadounidenses: R. Lassiter (A), Kurt Kelly (S), Weneke Mathews (P) y David Quesada (SR); español: Nicolás Nogales (SF). 1996: Brasileños: Alfredo Alves (T), L. F. Texeira (SC), Jorge Copkue (SC), M. Lima (Carm.), M. Freitas (Carm.), Paulo César Rodríguez (Gu), Joao Climárquez (Gu), Josimar Soares (Gu), L. C. dos Santos (C), Jorge Aurelio Ferreira (C), Everaldo da Costa (C), Rafaelo de Goes (A), G. da Silva (Belén) y A. Hilario (Belén); panameños: F. Lozada (P), Agustín Salinas (PZ) y Luis Vargas (PZ); estadounidenses: D. Quesada (S), K. Kelly (Belén) e Ian Peter Bush (P); hondureños: N. Suazo (H) y N. González (A); argentinos: H. Viegas (T) y Gustavo Olmos (H); uruguayos: Daniel Casas (PZ) y Carlos Blanco (Gu); eslovaco: Josef Miso (A); haitiano: Brun Anghedon (T); nicaragüense: D. Táylor (Carm.). 1997: Brasileños: G. da Silva (PZ), E. da Costa (PZ), R. de Goes (PZ), M. Lima (Bel.), Marcelo Saraiva (H), Luis Alves (H), R. Martins (H), L. D. dos Santos (C) y A. Alves (C); argentinos: Daniel Martínez (T), Ramón A. Escobar (A), H. Viegas (Bel.) y Adrián Mahía (S); panameños: F. Lozada (P) y Roberto Brown (C); estadounidense: D. Quesada (Bel.); eslovaco: J. Miso (A); hondureño: N. González (A); colombiano: Jorge Luis Córdoba (P); uruguayo: Wáshington Hernández (S); alemán: Ingo Stroh (SR); nicaragüense: D. Táylor (P). 1998: Brasileños: E. da Costa (Goicoechea), A. Alves (Goic.), Marcio Madeiras (SR), Leonardo Moreira (SR), Ronaldo Luiz Bernardo (SR), L. D. dos Santos (PZ), M. Saraiva (H), G. da Silva (H), R. Martins (A), M. Lima (C), Mauricio dos Santos (PZ), Delvair Cuaresma (PZ); argentinos: A. Mahía (S), Ricardo D. Silva (P) y Diego Giaconi (Bel.);uruguayos: Alejandro Larrea (S) y Raúl Falero (H); estadounidenses: K. Kelly (S) y Brad Agoos (SB); panameños: F. Lozada (Carm.) y Alberto Blanco (Bel.); eslovaco: J. Miso (A); colombiano: Nisson Perea (A); peruano: Aguinaldo Otta (PZ); hondureño: N. González (A); haitiano: B. Anghedon (Carm.); nicaragüense: D. Táylor (Carm.).