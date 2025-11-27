El ‘Búfalo’ de Saprissa comparte en un video cómo se siente

Cuatro meses después de su lamentable lesión, el “Búfalo” de Saprissa, volvió a aparecer, para dar a conocer cómo se encuentra.

Newton Williams, delantero panameño de los morados, y quien solo jugó diez minutos con el equipo, se muestra ilusionado, con ganas de regresar a las canchas.

Williams sufrió una ruptura completa de los ligamentos cruzados y de ambos meniscos en la rodilla derecha, la misma que le operaron hace tres años por la misma situación.

“Hola morados, quiero invitarlos a ver cómo va mi recuperación en el Centro Médico de Saprissa”, dijo Newton Williams en un video en las redes sociales de Saprissa.

Williams apeló a su característica cualidad, sonreír y de paso dejó ver una imagen distinta, ya no luce el cabello corto, sino que ahora lleva trenzas.

“Estoy de la mejor manera con mi rehabilitación, me siento bien, seguimos trabajando y espero regresar pronto”, dijo el “Búfalo” en un video en las redes sociales de Saprissa.

El jugador, de 23 años, no juega desde agosto. El futbolista se lesionó en el partido entre Saprissa y Cartaginés, por la Copa Centroamericana, el 29 de julio pasado y pasó por el quirófano.

Newton, quien llegó a préstamo al cuadro tibaseño por un año, fue operado a principios de agosto. En el juego de su debut contra Cartaginés, marcó su primer gol con los morados.

Newton Williams tiene fe de volver pronto a las canchas con el Deportivo Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Newton Williams regresaría a los terrenos de juego hasta enero del otro año.

“No vamos a descartar a un jugador porque tenga una cirugía de ligamento cruzado. Si todos descartamos a un jugador por una lesión de ligamento cruzado, yo no hubiera llegado a este equipo. Yo tuve dos cirugías de ligamento cruzado antes de llegar a Saprissa”, dijo Erick Lonis, integrante del Comité Deportivo de Saprissa, hace tres meses y medio, luego de la lesión de Newton.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.