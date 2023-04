El Arsenal no afloja y resiste a la presión del Manchester City

El líder Arsenal no se puso nervioso y venció 4-1 en casa al Leeds United, este sábado en la jornada 29 de la Premier League, donde el Manchester City (2º) ganó por ese mismo resultado de 4-1 al Liverpool.

Los ‘Citizens’ se habían aproximado así a cinco puntos de los ‘Gunners’, que gracias a su buena respuesta vuelven a colocar la diferencia en ocho unidades, si bien el Manchester City tiene un partido menos.

El brasileño Gabriel Jesús fue el líder del Arsenal este sábado en el Emirates Stadium, primero adelantando a su equipo de penal en el minuto 35 y después poniendo el tercero en el 55, definiendo a la perfección tras un pase de Leandro Trossard.

LEA MÁS: A Keylor Navas lo empieza a acechar el descenso en Inglaterra

Entre medias, Benjamin White, asistido por el brasileño Gabriel Martinelli, había marcado también para el Arsenal, en el inicio de la segunda mitad (47).

El Leeds, decimosexto de la tabla, acortó en el 76 con un gol del danés Rasmus Nissen Kristensen, pero el Arsenal mató cualquier conato de remontada con el 4-1 definitivo, con gol de cabeza del suizo Granit Xhaka para rematar un centro medido del noruego Martin Odegaard.

“Siempre quiero marcar, en todos los partidos, aunque a veces no se puede. Pero estoy más feliz por los tres puntos que por los goles”, declaró Gabriel Jesús a Sky Sports.

Es la sétima victoria seguida del Arsenal en Premier League, antes de visitar Anfield el domingo de la próxima semana para jugar ante el Liverpool.

El Arsenal consiguió la sétima victoria seguida en la Premier League. Aquí Gabriel Martinelli (centro) controla el balón. (GLYN KIRK/AFP)

Julian Álvarez hace olvidar a Haaland Copiado!

Precisamente el Liverpool (ahora octavo, a siete puntos de la zona de Liga de Campeones) fue un juguete roto en manos del otro aspirante al título, el Manchester City, que goleó 4-1 al equipo de Jürgen Klopp pese a la ausencia del astro noruego Erling Haaland.

El único momento de esperanza para los ‘Reds’ llegó cuando abrieron el marcador.

Una bella jugada del Liverpool, donde intervino el portugués Diogo Jota, permitió al egipcio Mohamed Salah, quien llegó lanzado, marcar de un remate sin control con la izquierda (0-1, 17).

Pero el City se recuperó pronto y una jugada en la que participaron Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez, Ilkay Gündogan y Jack Grealish terminó con centro de este último, para que marcara Álvarez a seis metros del arco (1-1, 27).

El argentino fue después el origen del segundo gol al lanzar a Mahrez en profundidad por la derecha y el centro milimétrico del argelino fue empujado a la red por De Bruyne, pese a la tentativa desesperada de intercepción de Alisson (2-1, 46).

Un poco más tarde, tras un nuevo encadenamiento de pases digna de una partida de ajedrez, un remate repelido de Álvarez llegó a los pies de Gündogan, que marcó (3-1, 53).

El cuarto gol de Grealish, tras una jugada con De Bruyne, fue un modelo de habilidad técnica y de inteligencia en los desplazamientos (4-1, 74).

“Del minuto 1 al 93, fue una prestación perfecta. Fue una de las mejores actuaciones de los siete últimos años de mi equipo”, es decir desde la llegada de Pep Guardiola al banquillo, celebró el técnico catalán al micrófono de la cadena BT Sport.

Al contrario, el entrenador alemán del Liverpool, Jurgen Klopp, estaba apesadumbrado.

“No hay nada positivo a decir sobre este partido”, reconoció Klopp.

“Es un partido en el que, desgraciadamente, hemos mostrado lo que no hay que hacer. No podemos no estar presentes en los duelos en las zonas claves y estar tan abiertos”, añadió el alemán.

Por su parte, el Leicester (18º) siguió complicándose la permanencia al caer 2-1 en el descuento final ante el Crystal Palace (12º), mientras que el Bournemouth abandonó la zona de descenso y se puso decimoquinto al ganar por 2-1 al Fulham (9º).

Los otros dos partidos jugados el sábado terminaron con empate, por 1-1 entre Nottingham Forest (14º) y Wolverhampton (13º), y por 3-3 entre Brighton (6º) y Brentford (7º). Mientras que el Chelsea perdió en casa 2-0 contra el Aston Villa.