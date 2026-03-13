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Dos heredianos en media Ultra: La curiosa historia de los aficionados ‘extraviados’ en la gradería sur del Saprissa

Rudy Corea y su hijo Santiago son heredianos, pero acabaron por error viendo el partido ante Saprissa con la Ultra Morada

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Por Steven Torres
Rudy Corea y su hijo Santiago, en plena "invasión" de la gradería sur del Saprissa en el partido ante Herediano.
Rudy Corea y su hijo Santiago, en plena "invasión" de la gradería sur del Saprissa en el partido ante Herediano. (Rudy Corea/Rudy Corea)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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