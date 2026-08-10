¿Dónde están los puntos? Estalla polémica entre Herediano y la Unafut

Keyner Brown, a su llegada al estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara para el partido entre Herediano y Alajuelense.

Minutos antes del partido entre Herediano y Alajuelense el gerente deportivo de los florenses, Gustavo Pérez, le lanzó un fuerte “recado” a la Unafut por una situación que se presenta en su App oficial.

Todo nace por aquel partido de la primera fecha que los rojiamarillos le ganaron en la mesa a Puntarenas, por la alineación indebida de Walter Cortés.

El encuentro quedó 1-1 en la cancha, pero el Team apeló y el Departamento de Competición de Unafut les otorgó los tres puntos con un marcador de 3-0. Así consta en una nota publicada el 27 de julio en la página oficial del organismo, titulada “Herediano obtiene los tres puntos del partido ante Puntarenas FC”.

Sin embargo, en la aplicación de Unafut Herediano aparece solo con dos puntos (producto de ese empate y otro ante Inter San Carlos), por lo cual no está registrada la victoria lograda adminitrativamente contra los porteños.

El periodista Miguel Calderón, de FUTV, le consultó al gerente deportivo Gustavo Pérez por este detalle y el alto funcionario rojiamarillo contestó de una peculiar manera.

“Hay que decirle al encargado de la aplicación de Unafut que actualice con las actas que manda Unafut, porque ahí vienen los puntos adjudicados” afirmó Pérez en la transmisión en vivo.

El gerente recordó posteriormente que está pendiente un recurso presentado por Puntarenas, aunque en su momento el fallo original de Unafut ya le daba los puntos al Herediano.

“No se ha dado un punto final en el caso, (pero) vienen notificados en las actas esos tres puntos (para Herediano) y todo lo que eso conlleva”, añadió Pérez.

El presidente rojiamarillo, Jafet Soto, también se pronunció sobre el tema.

“Hay que darle oportunidad a que resuelva Unafut la apelación de Puntarenas, pero el reglamento es muy claro y no deberíamos no tener esos puntos. A veces se habla mucho, pero el reglamento está para cumplirse y está muy claro que los poquitos recursos que pueden presentarse en Unafut de acuerdo al Reglamento Disciplinario es mala alineación y está claro que hubo mala alineación.

“Hay que dejar que los departamentos de Unafut terminen los procesos y terminen de otorgar o no los dos puntos”, afirmó Jafet Soto.

Esta es la imagen de la tabla de posiciones en el app de Unafut, donde aparece Herediano con dos puntos en lugar de cuatro.

Esta es la tabla de Unafut donde Herediano aparecía con dos puntos (en vez de cuatro) antes del partido ante Alajuelense. (App de Unafut/App de Unafut)

La Nación le consultó este domingo por la tarde a la Unafut sobre esta situación; al momento de publicar esta nota no había respuesta.