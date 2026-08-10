Puro Deporte

¿Dónde están los puntos? Estalla polémica entre Herediano y la Unafut

Herediano reclama a la Unafut por una situación que se presenta en la tabla de posiciones

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Por Juan Diego Villarreal y Fanny Tayver Marín
Herediano vs. Alajuelense
Keyner Brown, a su llegada al estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara para el partido entre Herediano y Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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