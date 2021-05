"Aunque me siento bien a los 38 años, será mi último Mundial. Luego me sentaré con mi esposa a analizar varias opciones, para definir si sigo o no. Hay que saberse retirar. Ya recibí tres cursos y me interesa ser entrenador. De momento, lo principal es determinar qué es lo que más le conviene a mi familia", concluyó Diego Solís.