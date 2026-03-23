Destacado atleta y motivador costarricense sufrió accidente de tránsito

Su ilusión de volver a competir se vio truncada abruptamente al sufrir un accidente de tránsito el sábado, en San Antonio de Belén.
Mientras se trasladaba a la casa de un amigo y se ilusionaba con correr en la pista del Polideportivo de Belén, en el campeonato de la Asociación Deportiva Máster de Atletismo, avalado por la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), fue arrollado por un vehículo.
El destacado atleta y motivador Junior Oporta permaneció por algunos minutos en el suelo, mientras era atendido por algunos transeúntes que estaban por el lugar.
Junior sufrió un fuerte golpe en su pierna, pie izquierdo y también en el glúteo izquierdo, así como en los labios. El deportista fue atendido por miembros de la Cruz Roja Costarricense en el lugar, donde recibió atención durante alrededor de 30 minutos. Allí pudo hablar con el conductor que lo atropelló y llegaron a un acuerdo.
“Fue a eso de las 3 p. m., mientras cruzaba la calle en un semáforo, cuando me atropelló un carro. Gracias a Dios que me cuidó. Solo fue un buen golpe en la pierna izquierda y un poco en los labios”, comentó Oporta.
El atleta agradeció a las personas que se detuvieron para ayudarlo y llamaron a la ambulancia para que fuera atendido.
Como es su costumbre, el atleta y motivador buscó darle sentido al accidente y aseguró estar feliz de estar con vida y sin lesiones graves.
“Cerrar una noche con vida es ganancia, es una fortuna y una nueva oportunidad de decir: ‘Gracias, Dios, por tanto, incluso por esto que me sucedió’. ¡Qué chuzo que es vivir al límite y feliz! Hay que seguir disfrutando de la vida, cada instante, cada momento y con plena gratitud a Dios”, comentó Oporta.
Junior, quien es oriundo de San Ramón, pero actualmente vive en Guápiles, le comentó a La Nación que, pese al susto y las lesiones, se quedó en casa de un amigo en Belén y pudo competir el domingo en la prueba de 3.000 metros con obstáculos en el campeonato de Adema, donde ocupó la segunda posición.
“Sentí un poco de dolor en el pie izquierdo, pero gracias a Dios pudimos competir y terminar la prueba. Pese al accidente, nos sentimos bien y agradecidos de estar con vida y poder hacer lo que nos gusta”, agregó Oporta.
Junior Oporta es un destacado atleta, conferencista y motivador. Es reconocido por su inspiradora historia de superación tras ser abandonado de bebé en un cañal. Es atleta de Coopenae, practica carreras de larga distancia y comparte mensajes de positivismo y fe.