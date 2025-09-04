Derrota, multa y amenaza de sanción: Saprissa paga caro el clásico contra Alajuelense

El clásico contra Alajuelense le salió caro al Deportivo Saprissa, que no solo terminó cabizbajo por la derrota, sino que además recibió un castigo del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

Los morados cayeron 0-1 con gol de Anthony Hernández y, cuatro años y cuatro meses después, la Liga volvió a festejar una victoria en el Estadio Ricardo Saprissa.

Por si fuera poco, fue la primera derrota de Vladimir Quesada en ocho clásicos dirigidos, y los rojinegros se sacudieron de una racha de 15 encuentros sin vencer a los tibaseños en el reducto morado.

Pero ahí no terminó el mal día para los saprissistas, quienes tendrán que meterse la mano al bolsillo para pagar las multas.

LEA MÁS: Con un video Saprissa da a conocer una noticia que emocionará a su afición

Saprissa recibió una sanción de ¢750.000. Una multa de ¢500.000 por ser la primera vez que no se destacan las zonas amarillas. Además, multa de ¢250.000 junto a un apercibimiento de reducción de aforo del estadio en un 20% para el próximo partido como local, esto al ser la primera ocasión en que se reporta el lanzamiento de objetos peligrosos, aunque sin impactar a personas, dentro de un encuentro.

El apercibimiento es como una especie de “tarjeta amarilla”; es decir, si vuelve a ocurrir algo similar se hará efectiva la sanción de cerrar el 20% de las graderías durante un partido.

Vladimir Quesada y su plantel trabajan en el Centro Deportivo Roberto “Beto” Fernández de cara al próximo partido, el miércoles de la otra semana, cuando visiten a Puntarenas.