¿Cuál será el futuro de uno de los personajes más cuestionados por el fracaso de la Selección?

Luego del despido del técnico mexicano Miguel Piojo Herrera tras la eliminación de la Selección Nacional de la Copa del Mundo 2026, y ante la postura del presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) de mantenerse en su puesto, hay una figura a la que muchos señalan como responsable de la debacle de la Tricolor.

Desde su cargo como director de Selecciones Nacionales, las miradas apuntan hacia el mexicano Ignacio Hierro, cuyo puesto, de momento, está en duda al ser considerado uno de los responsables del papelón de la Tricolor en las eliminatorias.

Hierro llegó a la Federación en diciembre del 2024, tras una reñida elección en la que se impuso al español Ángel Catalina, y fue el encargado de la contratación de su coterráneo Miguel Herrera. Se le cuestiona por una serie de decisiones que, según sus críticos, llevaron al traste la participación de Costa Rica en su séptimo mundial.

De acuerdo con el jerarca de la Fedefutbol, Osael Maroto, el próximo miércoles 26 de noviembre el Comité Ejecutivo volverá a reunirse para conocer algunos temas, entre ellos la continuidad de Hierro, quien llegó al cargo tras su paso por el Sporting FC.

“Nos vamos a reunir para analizar diferentes temas, entre ellos el de Ignacio (Hierro). Es cierto que no se clasificó al Mundial, pero hay otros aspectos que se deben evaluar, como el hecho de que se ha clasificado a mundiales menores desde que él está en el puesto, lo cual no se lograba con Claudio Vivas”, comentó Maroto en conferencia de prensa.

por su parte, el secretario del Comité Ejecutivo y entrenador del Herediano, Jafet Soto, indicó que, en su momento, externará su opinión sobre el futuro de Hierro tras la reunión del próximo miércoles, pues no desea adelantar criterios ni “comportarse igual que el que se quiere bajar del barco”, en alusión al presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas.

“Sería como adelantar criterio y volver a hacer lo que ya hicieron miembros del Comité Ejecutivo, que es venir a decir acá (ante la prensa) lo que puede pasar allá, y yo no soy así. Primero voy a ir al Comité Ejecutivo, vamos a hablar y, de lo que salga de ese Comité, daré mi opinión. Voy a escuchar y daré mi postura de acuerdo con lo que pienso de fútbol; de lo contrario, sería contradecirme”, explicó Soto.