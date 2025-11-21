Puro Deporte

¿Cuál será el futuro de uno de los personajes más cuestionados por el fracaso de la Selección?

Es señalado como uno de los culpables de la debacle de la Selección Nacional, pero de momento se mantiene en su puesto en la Fedefútbol

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
05/11/2025, San José, Museo de Arte Costarricense, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol Osael Marot y el Gerente Deportivo de la federación Ignacio Hierro presentan a la nueva entrenadora de la selecci'on mayor femenina de Costa Rica Linsay Camila y el asistente técnico Conrado Vieira.
El mexicano Ignacio Hierro llegó a la Federación costarricense de Fútbol en diciembre del 2024. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ignacio HierroOsael MarotoFedefutbolCosta Rica eliminado del Mundial 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.