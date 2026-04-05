Confirmada noticia de última hora con Alejandro Bran y Alajuelense

Alejandro Bran vuelve a dar de qué hablar este domingo con Liga Deportiva Alajuelense.

Después de sentarse a conversar con Alejandro Bran, el técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Óscar “Macho” Ramírez decidió confiar de nuevo en el mediocampista.

El técnico rojinegro optó por darle otra oportunidad al jugador, como en su momento pasó con Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar, cuando también incurrieron en un escándalo de indisciplina.

Después de que estuvo varios días apartado del primer equipo, entrenándose con el cuadro U-21 de la Liga, a cargo de Bryan Ruiz, Óscar Ramírez decidió convocarlo de nuevo para que se entrenara con el equipo rojinegro de la máxima categoría a partir del martes pasado.

A la hora de hacer la lista para la convocatoria para el partido de este domingo 5 de abril entre Alajuelense y Guadalupe, Óscar Ramírez incluyó a Alejandro Bran y lo más probable es que el mediocampista sea titular.

Mientras que con Kenneth Vargas, el extremo ya está recuperado y también se reintegró al primer equipo de Alajuelense. Solo que con él, quieren darle unos días más para evitar recaídas.

El plan con Kenneth Vargas sería que esté en lista para el sábado 11 de abril, cuando Alajuelense visite a Sporting.

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