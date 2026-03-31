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Concacaf sueña con una plaza más al Mundial 2026: vea cuándo es el repechaje intercontinental

Bolivia vs. Irak y Jamaica vs. República del Congo pondrán fin al repechaje intercontinental del Mundial 2026

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Por AFP
Bailey Cadamarteri y Richard King festejan el gol de Jamaica ante Nueva Caledonia en el inicio del repechaje intercontinental. Los caribeños buscarán este martes completar la faena ante la República del Congo rumbo al Mundial 2026.
Bailey Cadamarteri y Richard King festejaron el gol de Jamaica ante Nueva Caledonia en el inicio del repechaje intercontinental. Los caribeños buscarán completar la faena este martes ante la República del Congo rumbo al Mundial 2026. (ULISES RUIZ/AFP)







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