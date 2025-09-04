Con un video Saprissa da a conocer una noticia que emocionará a su afición

El Deportivo Saprissa dio a conocer un video que, sin duda, alegrará a sus aficionados.

Los morados utilizaron sus redes sociales para compartir una noticia que, al menos para el club y los integrantes del cuerpo técnico, significa una gran satisfacción.

Desde el Centro Deportivo Roberto “Beto” Fernández se observa a uno de los jugadores más queridos por la afición —y quien se encuentra en recuperación— entrenando con intensidad, exigiéndose como si ya estuviera listo para volver a las canchas.

LEA MÁS: Panameño de Saprissa Gustavo Herrera deja claro por qué se siente fuerte

Se trata del joven delantero Warren Madrigal, quien se lesionó con la Selección en la Copa Oro y actualmente está en la fase final de su rehabilitación. Hace dos meses y medio sufrió una fractura, pero todo indica que eso ya es parte del pasado.

📝 Warren Madrigal avanza en su recuperación pic.twitter.com/1pKkWoil9W — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) September 4, 2025

“Esperemos que en las próximas semanas estar de la mejor manera. Mi regreso está en manos de Saprissa, yo sigo en recuperación”, declaró Warren el sábado anterior, antes del clásico contra Alajuelense.

Warren Madrigal sufrió, el 16 de junio de 2025, una fractura que impresionó y generó preocupación en todo el fútbol costarricense. Dos meses después de aquella desafortunada jugada, ocurrida en el partido de Copa Oro entre la Selección de Costa Rica y Surinam, el delantero está cerca de regresar a los terrenos de juego.