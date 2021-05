Charles Dryden ( Chicago Tribune ) cargó el sambenito a Merkle, el 23 de setiembre de 1908: Cachorros y Gigantes empataban 1-1, dos outs , novena entrada. Merkle corría en primera y Moose McCormick en tercera. Llegó el hit de Al Bridwell y Gigantes anotaron la supuesta carrera decisiva. ¿Qué sucedió? Los Cachorros reclamaron out forzado de Merkle en segunda, porque Fred no llegó ahí, sino optó por festejar el triunfo aparente. En tercer out forzado no existe carrera. El juego siguió 1-1, antes del triunfo de Cachorros. Ambos equipos igualaron al cierre de la regular, Cachorros ganaron a Gigantes el juego extra y la Serie Mundial a Tigres, gracias a Bonehead .