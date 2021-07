Chivu (Roma) pide un proyecto y apunta su futuro es incierto

Roma, 18 abr (EFE).- El defensa rumano Cristian Chivu, visiblemente molesto por los malos resultados del equipo, ha levantado hoy una cierta polémica en seno del Roma, al afirmar que no sabe cuál será su futuro deportivo y solicitar al club un proyecto y una mayor claridad.

"No me preocupa esta temporada, sino la próxima. El club debe moverse, sirve claridad y garantías. Sirven para trabajar mejor y no soy yo solo quien las solicita", indicó Chivu, en conferencia de prensa.

A juicio de Chivu, los malos resultados del Roma (dos meses sin ganar en liga) "reflejan una situación incierta": "El club debe trabajar sobre ello. Debemos iniciar de cero. Entonces los resultados llegarán, si bien no en un año; se precisarán al menos cinco".

"Quiero que la gente conozca la situación. No que se diga que hablando de esta forma lo que deseo es irme; no conozco mi futuro, pues seguro no hay nada. Pero tengo contrato hasta 2008 (30 junio) y mi prioridad es jugar lo mejor posible hasta el final de la presente temporada. Lo importante ahora no es Chivu, sino la entidad", comenta el rumano.

Chivu, además, no ha dudado en criticar el esquema utilizado por el técnico Bruno Conti (el quinto de la temporada): "Es una persona como pocas he conocido en mi vida; pero su módulo es desequilibrado, sobretodo cuando hay quien no se asume ni siquiera la responsabilidad de disparar".

El defensa rumano, tras repasar lo negativo de la temporada del Roma, ha señalado que ahora el equipo "debe sacar todo lo que tiene e intentar salvar lo salvable con el carácter".

"No estamos acostumbrados a luchar con el cuchillo entre los dientes y hacernos un examen de conciencia. La temporada se puede salvar, pero cuando no tienes seguridad y equilibrio con equipo y entidad te zarandeas. Se precisa paciencia y carácter por parte de todos", apunta.

Chivu, asimismo, salió en defensa de su compañero de retaguardia Matteo Ferrari: "En las dos últimas semanas he oído decir de todo contra él, ha sido tomado en el punto de mira incluso cuando ha jugado bien. Ha sido el mejor de los nuestros en estas dos últimas jornadas, pero el club nunca le ha defendido".

Para el jugador, en el actual Roma falta "una figura de referencia como podía ser (Fabio) Capello (ahora en el Juventus Turín)". EFE

lm/arh