‘Chepe Bomba’ trata durísimo a los jugadores de Costa Rica tras la catástrofe contra Irán

José Miguel Domínguez, el popular “Chepe Bomba”, estaba deseando que terminara el partido que la Selección de Costa Rica perdió por goleada contra Irán, para despedazarla en sus redes sociales.

El periodista panameño le dio con todo a los ticos y dijo que la Tricolor está a años luz de Panamá.

“Costa Rica cayó en la autocomplacencia por años y el precio es caro. Están a años luz de Panamá a nivel de selecciones nacionales.

Nadie corre, nadie mete, F en todo. Fútbol infumable. No es ni la sombra del 2014. Es una banda de vagos”, escribió “Chepe Bomba” en su cuenta de X.

¡LA SELECCIÓN DE COSTA RICA ES UNA BANDA DE VAGOS!



¡PUNTO Y PELOTA! #MentiraNoEs 🐐💣 pic.twitter.com/xC2HTYfNKn — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) March 31, 2026

Parece que el comunicador no quedó satisfecho con lo que posteó y minutos después subió un video para terminar de destrozar al conjunto nacional.

“Costa Rica se quedó estancada en el 2014, pensaron que lo realizado en Brasil era el fin del fútbol, era lo máximo, era su Champions League, pero adivinen, lo están pagando caro. Se quedaron en el 2014, se quedaron en el pasado y hoy están viendo que esta generación de Costa Rica no levanta”, dijo Domínguez.

Costa Rica cayó en la autocomplacencia por años y el precio es caro.

Están a años luz de Panamá a nivel de selecciones nacionales.

Nadie corre, nadie mete, F en todo. Fútbol infumable.

No es ni la sombra del 2014.

Es una banda de vagos.



¡PUNTO Y PELOTA! #MentiraNoEs 🐐💣 — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) March 31, 2026

El canalero añadió que Costa Rica en Centroamérica no comanda, Costa Rica a nivel de selecciones, comparándola con Panamá está a años luz.

“Lo del sin mundial de Costa Rica es un cúmulo de situaciones, un cúmulo de eventos desafortunados, un fallo tras otro, un entrenador que no tuvo que llegar, tras otro.

Hoy Costa Rica sufre, no dice nada en lo futbolístico, ni en la generación, no a nivel de jugadores, hoy Costa Rica es una banda de vagos en la cancha”, añadió “Chepe Bomba”.