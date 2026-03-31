Puro Deporte

‘Chepe Bomba’ trata durísimo a los jugadores de Costa Rica tras la catástrofe contra Irán

El panameño dijo que la Tricolor está a años luz de la selección de Panamá

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Por Milton Montenegro

José Miguel Domínguez, el popular “Chepe Bomba”, estaba deseando que terminara el partido que la Selección de Costa Rica perdió por goleada contra Irán, para despedazarla en sus redes sociales.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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