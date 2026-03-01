Puro Deporte

César Alpízar ve en Puntarenas algo que Alajuelense añora más que nunca

Esto dijo César Alpízar luego del triunfo de Puntarenas FC ante Liga Deportiva Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
César Alpízar destacó el buen momento de Puntarenas FC en el Torneo de Clausura 2026.
César Alpízar destacó el buen momento de Puntarenas FC en el Torneo de Clausura 2026. (Prensa Puntarenas FC/Puntarenas FC)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseCésar AlpízarClausura 2026Puntarenas vs Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.