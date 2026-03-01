César Alpízar ve en Puntarenas algo que Alajuelense añora más que nunca

César Alpízar felicitó a cada uno de los jugadores de Puntarenas FC tras vencer a Liga Deportiva Alajuelense. Después de eso, el técnico del Puerto saludó a Óscar Ramírez, a quien le tiene mucha admiración.

Tras consumar la victoria en el “Lito” Pérez, César Alpízar destacó que la clave de su Puerto ha estado en la perseverancia, en la resiliencia, en creer y en la misma característica del grupo que él destaca.

“Que ha sido confiar en el equipo, servir para el esquema, para el funcionamiento como tal y no perder el foco de atención”, comentó César Alpízar.

Al referirse al “Macho”, indicó que Óscar Ramírez es un caballero y que “más allá del excelente estratega que es, es un gran persona y gracias a Dios me dio la oportunidad de conocerlo y de ir desarrollando la relación que tengo con él”, apuntó.

Luego habló de este Puntarenas FC, que se soltó a jugar y coleccionar buenos resultados, pero que no fue fácil.

“En los diferentes momentos del torneo cuando no estuvimos tan bien siempre confié en lo que estaba haciendo, en la dinámica y en lo que estaba mostrando el equipo y fui constante en las diferentes conferencias, ratificando que el equipo lo hacía de una muy buena forma”, citó.

Luego pronunció que Puntarenas está “en una curva ascendente de rendimiento”. Eso es justamente lo que la Liga añora y de lo que hoy carece.

“Tenemos que tener mucha humildad, los pies bien puestos sobre la tierra, porque no podemos perder nuestra esencia, no podemos perder nuestra identidad del juego colectivo.

”Ganar siempre ilusiona y el estar compitiendo en zona de clasificación, estar cerca y luchar por eso ha sido una constante no solo este torneo, sino en todos los anteriores”, comentó César Alpízar.