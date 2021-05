"En el Lazio no podía seguir, pues en dos años y medio he jugado muy poco. Si he venido al Udinese es porque confío en mí. Este es para mí el equipo ideal, donde puedo madurar como jugador, encontrar más espacio y dar el salto de calidad desde el punto de vista técnico. No veo la hora de empezar a jugar", comenta Castroman.