Pero el valenciano analizó además que hay algo que le ha hecho superarse así mismo este año. "Mentalmente he mejorado mucho, sobre todo para superar los momentos importantes en un partido. Después de perder incluso es bueno tener calma, no como yo hacía antes, cuando me ponía nervioso. Tengo que aprender que voy a estar triste si pierdo una final pero estar relajado también sabiendo que hay que continuar", dijo, para acabar: "siempre que se gana un título tiene que haber fiesta, y hoy la habrá". EFE