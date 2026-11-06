Cartaginés vs. Escorpiones: Solo hay una manera de ver este partido

El Club Sport Cartaginés recibirá a Escorpiones el domingo 8 de noviembre, a las 11 a. m., en el Estadio José Rafael Fello Meza, en un partido correspondiente a la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026.

Los brumosos vienen de perder el liderato, luego de que empataron 1-1 contra Inter San Carlos en Ciudad Quesada; mientras que Escorpiones cayó por goleada (1-4) ante Alajuelense en el Estadio Ricardo Saprissa.

Cartaginés registra 28 puntos luego de 15 partidos y Escorpiones tiene 13 unidades. Si usted no tiene pensado ir al estadio, este partido podrá verlo por FUTV.