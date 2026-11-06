AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Cartaginés vs. Escorpiones: Solo hay una manera de ver este partido

Cartaginés y Escorpiones tienen una cita en la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026

Cartaginés y Escorpiones se enfrentan en la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026.
Cartaginés y Escorpiones se enfrentan en la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026. La Nación
Fanny Tayver Marín