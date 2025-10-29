Cartaginés buscará hacer historia con esta alineación en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Club Sport Cartaginés quiere protagonizar una noche histórica, consumando la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf.
Los brumosos dieron el primer golpe en este repechaje contra Motagua, al ganarle 1-0 en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, con un tanto de Geancarlo Castro.
Y para el partido decisivo de esta noche, en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa, Andrés Carevic eligió un once compacto.
La alineación titular de Cartaginés está conformada por Kevin Briceño, Claudio Montero, Mauro Quiroga, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego Mesén, Marco Ureña, Jesús Batiz, Everardo Rubio, Suhander Zúñiga y Bernald Alfaro.
Mientras que en banca, los blanquiazules tienen a Christopher Moya, Darien Hidalgo, Marcelo Pereira, Douglas López, Cristopher Núñez, Geancarlo Castro, Dariel Castrillo y José Mora.