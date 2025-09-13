Canelo vs. Crawford, fútbol europeo y dónde ver muchos deportes más este fin de semana

Canelo Álvarez posa en el pesaje antes de la pelea de este sábado contra Terrence Crawford en Las Vegas, Nevada.

Desde partidos del Real Madrid y el Barcelona, hasta la pelea de Canelo Álvarez vs Terrence Crawford o la NFL. Esto y más se llevará a cabo este 13 y 14 de setiembre.

Con tantos eventos, puede ser tedioso saber dónde se transmitirá cada uno, por eso a continuación le damos todo lo que necesita saber para que pueda disfrutar de cada uno de ellos:

Boxeo: Canelo Álvarez peleará por el título supermediano contra Terence Crawford en el Allegiant Stadium, Las Vegas (EE.UU.). Este evento se transmitirá en exclusivo por Netflix a partir de las 8 p. m. de Costa Rica.

Atletismo: Dará inicio el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio (Japón), con competencias en pista y campo. Destacan pruebas como los 100m, salto largo y más.

Comienza a las 6:30 am hora de Costa Rica con las pruebas de 35 km marcha masculina y femenina. Podrá ver el torneo el sábado y domingo por ESPN y Disney+.

Artes Marciales Mixtas: A las 2 p. m. iniciará “Noche UFC” evento en el Frost Bank Center, San Antonio (EE.UU.). En la cartelera estelar tendrá una pelea estelar entre los brasileños Lopes vs. Silva.

Fútbol americano: Continuará la NFL con la segunda semana de la temporada con partidos clave, como duelos entre equipos importantes como el Eagles vs Chiefs. Los partidos serán transmitidos por ESPN y Disney+.

Fútbol: Ligas como la Premier League inglesa o La Liga española regresan este fin de semana. Partidos como Arsenal vs Nottingham Forest, Bournemouth vs Brighton en Inglaterra serán transmitidos por la aplicación de Paramount+.

En España habrán partidos como Real Madrid vs Real Sociedad el sábado a las 8:15 a. m. (hora de Costa Rica), y Barcelona vs Valencia el domingo a la 1 p. m. a través de Tigo Sports.