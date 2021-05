Kasparov, número uno del mundo en las listas de la FIDE, no pudo vencer a Jalifman situado en el puesto 32 y, además, tuvo que acudir a la repetición de jugadas para conseguir las tablas en una partida que se le había ido de las manos. No había más que ver los gestos de disgusto del "ogro de Bakú" para darse cuenta de que la posición en la recta final de la partida no le gustaba nada.