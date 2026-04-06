Bryan Segura y sus dos increíbles errores ante Saprissa: ‘Son de la loquera del partido’

Bryan Segura recibe aquí una falta de Gerald Taylor en el partido de Saprissa ante Pérez Zeledón.

El portero de Pérez Zeledón, Bryan Segura, hacía un buen partido ante Saprissa, hasta que el mundo se le vino encima con dos tremendos errores que facilitaron una goleada de los morados justo cuando más duele.

Segura tenía una impecable hoja de servicios, pero a partir del minuto 84 todo cambió. Primero, recibió la anotación de Mariano Torres que abrió el camino de la goleada, aunque un compañero desvió ligeramente el remate del argentino y complicó su reacción.

Después, Jefferson Brenes anotó una joya con un potente remate que tomó sin dejar que la pelota cayera al suelo.

Sin embargo, con el 2-0, llegó una jugada inexplicable: Segura salió de su área a tratar de detener un avance de Gerson Torres, pero el morado lo esquivó fácilmente y anotó el tercero ante el marco vacío.

Ya cerca del pitazo final, Segura volvió a fallar en un tiro de esquina, con una mala salida que dejó el marco a disposición de Rachid Chirino para el 4-0.

Tras el compromiso, el guardameta atendió la entrevista flash de televisión y dio su versión de lo ocurrido.

“Los últimos dos goles son de la loquera del partido, uno se ofusca y cometemos más errores de la cuenta”, explicó Segura.

El arquero generaleño trató de ampliar lo que sucedió en la curiosa jugada del tercer tanto, cuando abandonó por completo su marco de manera innecesaria, pues había un defensa cerca que podía retardar al delantero.

“Regalamos la bola, ya (Gerson Torres) venía mano a mano conmigo, entonces traté de cortar la jugada, pero llegó primero él”, afirmó el portero del Pérez Zeledón con las imágenes de la derrota todavía muy frescas.

Segura es uno de los principales líderes del equipo y no es común verlo fallar de esa manera en un mismo partido y con apenas unos minutos de diferencia.

⏰90+6' Gol de Rachid Chirino y Saprissa suma otro ante Pérez Zeledón. pic.twitter.com/AU1qGFBoxQ — FUTV (@FUTVCR) April 5, 2026