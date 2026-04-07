Bryan Ruiz marcó el camino de la ‘joya’ de Liberia con sus oportunos consejos: ‘Olvídese de las fiestas’

Joyfer Chal tiene 20 años y desde dicembre del 2025 se incorporó al Municipal Liberia.

Apenas tiene 20 años y recientemente Joyfer Chal Vilorio hizo su debut con el Municipal Liberia en la Primera División y en el Torneo de Copa, en el cual le anotó al Deportivo Saprissa, demostrando sus grandes condiciones.

Sin embargo, el joven delantero, de ascendencia dominicana, tiene muy bien puestos los pies sobre la tierra gracias a los consejos de un referente del fútbol costarricense como el excapitán de la Selección Nacional, Bryan Ruiz González.

Joyfer, una de las joyas del cuadro liberiano, tiene muy claras las palabras de Bryan Ruiz si su deseo es trascender en el fútbol, tanto en la Primera División como en el ámbito internacional.

“Bryan Ruiz es un excelente entrenador y una excelente persona, quien me enseñó bastante y me dio muchos consejos. Siempre es bueno tener a un entrenador que fue futbolista. Ellos saben cosas que uno todavía no ha vivido. Le ayudan a uno a no estar cometiendo ‘tortas’. Lo ayudan a mejorar y seguir creciendo”, explicó Chal.

Joyfer Chal habla de los consejos que le dio Bryan Ruiz

El artillero, de 1,81 metros de estatura, tuvo a Ruiz como su mentor en la Liga, cuando estuvo con los erizos en la categoría Sub 21, antes de pasar a formar parte del conjunto liberiano en diciembre de 2025.

“Bryan Ruiz, a nivel personal, siempre me aconsejó que fuera centrado, que no hiciera locuras, que debía estar concentrado en ser profesional y que me olvidara de las fiestas. En lo deportivo, nos explicó cómo debíamos recepcionar el balón, levantar la cabeza y ver al compañero”, aseguró Chal al departamento de prensa de Liberia.

El futbolista liberiano confesó que admira y respeta mucho a Bryan Ruiz por su trayectoria, por lo que agradece sus palabras.

“Todo el mundo sabe por dónde pasó Bryan Ruiz, lo que vivió y lo que ganó. Él tiene mucha experiencia y uno puede aprender mucho”, añadió Chal.

Joyfer Chal debutó con el Municipal Liberia en el Torneo Clausura 2026 y además jugó en el Torneo de Copa. (Fotografía: Municipal Liberia/La Nación)

Joyfer Chal y el apoyo de sus compañeros

Pero Joyfer Chal no solo aprendió de Bryan Ruiz, pues en el Municipal Liberia también tiene compañeros que lo guían y le ayudan a mejorar y tomar confianza.

“En Liberia, quienes más me aconsejan son mis compañeros Waylon Francis y Erik ‘Cubo’ Torres. Los dos siempre me apoyan y me animan a mejorar. También lo hace John Paul Ruiz, aunque no lo crean. Es muy motivante que ellos quieran ayudarlo a uno y le den buenos consejos”, admitió Chal.

Aunque sus padres son dominicanos, Joyfer lo tiene muy claro en cuanto a su anhelo de ser seleccionado nacional.

“Sé que tengo doble nacionalidad, pero aunque amo a mis papás, toda mi vida he vivido en Costa Rica. Soy costarricense y es claro que me gustaría algún día llegar a la Selección Nacional, como lo hizo Bryan Ruiz y el mismo Cristian Gamboa, quien es un ídolo en Liberia y un ejemplo a seguir por su carrera en Europa”, declaró Chal.

Joyfer inició su carrera en las ligas menores del club Cibao FC de República Dominicana y más tarde pasó por Sporting FC y Liga Deportiva Alajuelense, antes de llegar a Liberia.