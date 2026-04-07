Puro Deporte

Bryan Ruiz marcó el camino de la ‘joya’ de Liberia con sus oportunos consejos: ‘Olvídese de las fiestas’

Delantero liberiano de 20 años tuvo como mentor a Bryan Ruiz, durante su paso por la categoría Sub 21 de Alajuelense

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Por Juan Diego Villarreal
Joyfer Chal Vilorio Municipal Liberia Delantero: 20 años 7 de abril del 2026 Fotografía: Municipal Liberia
Joyfer Chal tiene 20 años y desde dicembre del 2025 se incorporó al Municipal Liberia. (Fotografía: Municipal Liberia/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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