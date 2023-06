Boxeador tico se fajó con el rival que nadie quería enfrentar en los Centroamericanos y del Caribe

Desde que supo el resultado de la rifa previa al combate de este jueves, el boxeador costarricense Víctor Alvarado sabía que le tocaba enfrentar al rival que nadie quería en el cuadrilátero, en la categoría de los 80 kilogramos.

Sin nada que perder, el oriundo de Poás de Alajuela estaba claro en que podía hacer historia si sorprendía al cubano Arlen López, quien llegó como favorito por ser doble medallista de oro olímpico en Río 2016 y Tokio 2020, además de campeón en el Mundial de Doha, en 2015, en la categoría de 75 kilogramos.

Alvarado salió decidido a dar lo mejor en cada uno de los tres asaltos, y aunque demostró mucho valor y determinación, al final se impuso la lógica con triunfo del isleño por 5-0, decisión unánime. Pese a ello, el tico fue un digno contrincante; incluso López le reconoció la entrega y el pundonor del costarricense, al quien no pudo noquear.

“Viví una serie de emociones. Estaba feliz por estar en los Juegos y enfrentar a un gran campeón, pero triste cada vez que recibía los golpes. Así es el boxeo, no siempre se gana, pero hay que seguir intentándolo, de eso se trata. Me sentí bien en la pelea, aunque sé que pude haber estado mejor. Quería una medalla, pero no se nos dio. Sé que puedo competir a un alto nivel”, dijo Alvarado en un comunicado.

Por su parte, Valeria Cárdenas en la categoría de 50 kg avanzó a los octavos de final de las justas, que se realizarán el sábado, luego de que la haitiana Kathreen Sterling no presentara los exámenes correspondientes antes de la pelea, según indicó el Comité Olímpico Nacional.

En el tenis de mesa masculino, en la categoría de dobles, Costa Rica derrotó 3-0 a Trinidad y Tobago. Mientras que en sencillos, Daniel Araya y Jason Martínez vencieron individualmente, ambos por 3-0, a los trinitenses Aaron Wilson y Derron Douglas.

En el voleibol de playa, las ticas Ángel Williams y Kianny Araya cayeron ante María González y Allanis Navas, de Puerto Rico, por 2-0. El miércoles, las costarricenses habían vencido 2-0 a Trinidad y Tobago.

Este viernes, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador se inaugurarán oficialmente en el estadio Jorge “Mágico” González a partir de las 5 p. m.

Las justas están programadas desde el 21 de junio y hasta el 8 de julio en San Salvador, El Salvador, y en Santiago, República Dominicana. Nuestro país participará en 32 disciplinas deportivas con 161 mujeres y 135 hombres, con el objetivo de obtener la mayor cantidad de medallas para Costa Rica en este primer evento del ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.