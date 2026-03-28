Bolivia vs. Irak por el boleto al Mundial 2026: ¿Cómo ver el partido en Estados Unidos, Suramérica y España?

El martes 31 de marzo será el repechaje entre Bolivia e Irak. De este partido saldrá el último clasificado al Mundial 2026.

Bolivia e Irak afrontarán un partido de drama y tensión el martes 31 de marzo el Estadio BBVA de Monterrey. Ahí estará en juego el último boleto al Mundial 2026 mediante el repechaje intercontinental.

Para el momento del pitazo inicial en territorio mexicano, ya se conocerán los resultados de las repescas europeas y el desenlace del duelo entre la República Democrática del Congo y Jamaica.

Si el repechaje intercontinental termina empatado tras los 90 minutos reglamentarios, se jugará una prórroga de 30 minutos (dos tiempos de 15 minutos).

Si la igualdad persiste después del alargue, el ganador se decidirá en una tanda de penales, garantizando un vencedor definitivo para obtener el pase al Mundial.

Si usted se encuentra en Centroamérica, podrá ver este juego de repechaje a través de Tigo Sports.

Pero si se encuentra en otro lugar, tome en cuenta que el partido entre Bolivia e Irak podrá verse en Estados Unidos, México, Sudamérica y España.

En Estados Unidos

Zona Hora Canal Este (Nueva York, Miami) 11 p. m. Fox Soccer Plus, Fubo, ViX Premium Central (Chicago, Dallas) 10 p. m. Fox Soccer Plus, Fubo, ViX Premium Montaña (Denver, Phoenix) 9 p. m. Fox Soccer Plus, Fubo, ViX Premium Pacífico (Los Ángeles, Seattle) 8 p. m. Fox Soccer Plus, Fubo, ViX Premium

En México

Zona Hora Canal Noroeste (Baja California) 8 p. m. Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Pacífico (Sonora, Chihuahua) 8 p. m. Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Centro (CDMX, Monterrey, Guadalajara) 9 p. m. Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

En Suramérica

País Hora Canal Bolivia 11 p. m. Tigo Sports, Entel TV, Tuves y Bolivia TV Argentina 00:00 (1.° de abril) DIRECTV Sports y DGO Uruguay 00:00 (1.° de abril) DIRECTV Sports y DGO Chile 11 p. m. DIRECTV Sports y DGO Paraguay 11 p. m. DIRECTV Sports y DGO Venezuela 11 p. m. DIRECTV Sports y DGO Perú 10 p. m. DIRECTV Sports y DGO Colombia 10 p. m. DIRECTV Sports y DGO Ecuador 10 p. m. DIRECTV Sports y DGO Brasil 00:00 (1.° de abril) DIRECTV Sports y DGO

En España