Blatter: “Hay que acabar con dudas sobre Sudáfrica y el Mundial”

Jose Luis Rodriguez Zapatero, Joseph 'Sepp' Blatter El jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero (derecha) se reunió con Joseph Sepp Blatter, presidente de la FIFA, en el palacio de la Moncloa. | DANIEL OCHOA DE OLZA / AP (Daniel Ochoa de Olza)

Madrid (AFP). El presidente de la Federación Internacional de Futbol (FIFA), Joseph Blatter, pidió hoy confianza para Sudáfrica y la organización del Mundial 2010, y terminar con las dudas sobre la capacidad del país africano para llevar adelante el evento.

“Demos confianza a su organización y terminemos con las dudas, porque dudar en la vida no permite avanzar. En África podemos hacer parte importante de la historia de la humanidad, con el evento más grande del mundo”, dijo Blatter en una rueda de prensa en Madrid.

“Fue una decisión merecida. Pido justicia con un continente que ha dado mucho al futbol mundial”, dijo el máximo mandatario de la FIFA a los medios, tras reunirse con el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la capital española.

“Sudáfrica es un país turístico que visitan al año once millones de personas. No entiendo que cuando se trata del futbol haya dudas. Al contrario, cuando hemos organizado en junio pasado la Copa de las Confederaciones no encontramos ningún problema de seguridad”, insistió Blatter.

Durante una rueda de prensa junto al secretario de Estado para el Deporte español, Jaime Lissavetzky, y el presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Ángel María Villar, Blatter reconoció que durante la Copa de las Confederaciones hubo algunos problemas logísticos que se corregirán en el Mundial, que se celebrará desde el 11 de junio al 11 de julio.

“En logística y transporte sí hubo problemas, pero es un tema que en el Mundial será arreglado definitivamente. Hacer allí el Mundial es una llamada de solidaridad para África. No podemos decir que no merece organizar la Copa del Mundo”, afirmó, antes de volver a pedir “confianza en Sudáfrica”.