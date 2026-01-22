Atleta olímpico se despide campeón de los Juegos Nacionales con un imbatible Belén

Alberto Vega (trofeo en mano) celebra, con sus compañeros de Belén, el título de campeones de la notación, de los Juegos Nacionales Limón 2026.

Al terminar su último evento de los Juegos Nacionales de Limón 2026, en el Polideportivo de Pococí, alzó la mirada al cielo y se quitó su gorra, sabiendo que se despedía con el deber cumplido.

El nadador Alberto Vega Blanco, quien participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, compitió por última vez en las justas nacionales con su querido equipo de Belén, llevándose grandes recuerdos al saber que estas competencias fueron el preámbulo de su participación en unas Olimpiadas.

Alberto se despide como campeón de las justas, luego de que Belén se coronara monarca de la natación masculina y femenina en la edición 42 de los Juegos, por novena ocasión consecutiva en la rama femenina y nuevamente rey en la masculina, tras haber cedido la corona a San José en Guanacaste 2024.

“La verdad siento mucha nostalgia y emoción al saber que estos son mis últimos Juegos. Saber que pude dar el máximo y lograr ser el atleta destacado es un orgullo para mi cantón y para todo el equipo”, expresó Alberto Vega luego del cierre del evento, mediante un comunicado de prensa del Icoder.

El equipo de natación de Belén, en la rama femenina, se coronó por novena ocasión campeón de los Juegos Nacionales. (La Nación/Fotografías: Icoder)

Alberto, además, junto a Kimberly Bonilla Pérez, de Naranjo, fueron elegidos como los atletas más destacados de la natación, luego de cuatro emocionantes días de competencia, en los que 334 jóvenes deportistas demostraron un gran esfuerzo por representar a sus equipos de la mejor forma.

Por su parte, Bonilla indicó que se sentía muy feliz y orgullosa de sí misma por haber logrado este gran reconocimiento entre tantos jóvenes atletas de Costa Rica.

Con respecto al campeonato por disciplina, en la rama femenina el equipo de Belén obtuvo el primer lugar con un total de 528 puntos, seguido de Santa Ana con 316,5 unidades en la segunda posición y San José con 278 puntos, en el tercer puesto.

Mientras tanto, en la rama masculina los belemitas recuperaron el cetro al finalizar en el primer lugar con 393 puntos, escoltados por San José, segundo con 301 puntos, y Santa Ana, tercero con 291.