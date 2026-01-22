Puro Deporte

Atleta olímpico se despide campeón de los Juegos Nacionales con un imbatible Belén

El cantón de Belén volvió a emerger como el monarca de la natación de Juegos Nacionales, con un atleta olímpico en su equipo

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Nacionales Limón 2026 Natación Belén Campeones en femenino y masculino Alberto Vega 22 de enero del 2026 Fotografías: Icoder
Alberto Vega (trofeo en mano) celebra, con sus compañeros de Belén, el título de campeones de la notación, de los Juegos Nacionales Limón 2026. (La Nación/Fotografías: Icoder)







