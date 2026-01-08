Astro del ‘wingsuit’ muere tras impactar rocas a 193 km/h en salto ilegal desde Table Mountain

Un piloto experto de wingsuit murió en Sudáfrica tras un salto ilegal desde Table Mountain y un impacto fatal a gran velocidad.

Un experimentado piloto de wingsuit de nacionalidad estadounidense murió tras un salto ilegal desde la Table Mountain, en Sudáfrica. El accidente ocurrió cuando el atleta impactó contra rocas a unos 300 metros de altura y a una velocidad estimada de 193 km/h.

La víctima correspondía a Brendan Weinstein, considerado uno de los mejores exponentes mundiales de esta disciplina extrema. Las autoridades informaron que su identidad debía confirmarse mediante pruebas de ADN, debido a los severos daños en el rostro que impidieron una identificación visual inmediata.

Weinstein acumulaba una amplia trayectoria deportiva. Registraba 1.600 vuelos en wingsuit, 800 saltos de base jumping y 1.000 saltos en paracaídas, cifras que lo posicionaban como un referente internacional en este tipo de vuelos técnicos.

Según versiones preliminares, el atleta subió en teleférico hasta la cima de la montaña y ocultó su equipo para no ser detectado por el personal del lugar. Luego caminó cerca de 15 minutos hasta un punto utilizado previamente por otros practicantes y allí se colocó el traje y el paracaídas antes del salto, alrededor de las 9 a. m.

Testigos indicaron que el salto se realizó desde una altura aproximada de 1.086 metros. El impacto contra las rocas ocurrió menos de 10 segundos después del despegue. Turistas que se encontraban en la zona escucharon gritos y observaron que el deportista no logró ganar altura suficiente para evitar el choque.

Tras la alerta, equipos de rescate se movilizaron por tierra y aire. Un helicóptero localizó el cuerpo cerca de una hora después, ya sin signos vitales y con lesiones de extrema gravedad. Posteriormente, el cadáver fue trasladado en helicóptero hasta una ambulancia y llevado a un hospital.

Un exparacaidista sudafricano explicó que el salto requería alto conocimiento técnico y señaló que Weinstein viajó directamente desde Estados Unidos sin coordinar con practicantes locales familiarizados con la montaña.

La Policía de Sudáfrica confirmó el fallecimiento mediante un comunicado oficial. La institución recordó que saltar desde Table Mountain es ilegal y representa un riesgo elevado tanto para quien ejecuta el salto como para las personas que realizan caminatas en las zonas inferiores del parque natural

