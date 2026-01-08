Puro Deporte

Astro del ‘wingsuit’ muere tras impactar rocas a 193 km/h en salto ilegal desde Table Mountain

La identidad del deportista extremo requirió confirmación por ADN debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el accidente en Sudáfrica

Por O Globo / Brasil / GDA
Un piloto experto de wingsuit murió en Sudáfrica tras un salto ilegal desde Table Mountain y un impacto fatal a gran velocidad.
