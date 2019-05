Hay una excelencia, una virtud del alma que se llama dignidad. Es elusiva a la definición conceptual. No es orgullo, no es vanidad, no es arrogancia. Más se asemeja al autorrespeto. Una vida sin dignidad es la definición misma de la miseria moral. Por dignidad, Keylor debe irse lo antes posible del Real Madrid. A pesar de sus incontables proezas y de haber jugado con las vísceras, la sangre, el corazón y los huesos, Florentino Pérez nunca lo quiso. No me interesa averiguar por qué. Él sabrá qué sórdidas, retorcidas razones lo llevaron a malquerer a tal punto a nuestro portero.