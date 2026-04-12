Arquero que se marchó de Alajuelense encontró su oportunidad y sueña con ganarle una final a Saprissa

Johnny Álvarez es el arquero estelar del Sporting en el Torneo de Copa, que este miércoles 15 de abril jugará la final ante el Deportivo Saprissa.

A los 10 años de edad, Johnny Álvarez Cordero se vistió por primera vez con los colores de Liga Deportiva Alajuelense en una de las escuelitas de fútbol del club, donde soñaba con ser el lateral derecho de los rojinegros.

Sin embargo, por esas cosas del fútbol, terminó siendo guardameta de la Liga. Allí estuvo durante 15 años y en los útimos cinco, en el primer equipo de Alajuelense, peleando por demostrar que podía ser titular.

Empezó a tomar experiencia en la Liga de Ascenso con el extinto club Once de Abril, filial de los rojinegros, así como en Escazuceña y Jicaral. En 2022 estuvo a punto de alejarse del fútbol, por la poca oportunidad, según comentó en una entrevista en el canal Tigo Sports.

No obstante, continuó luchando y tuvo un paso a préstamo por Guadalupe FC y Municipal Liberia en la máxima categoría, antes de militar en Sarchí FC en la segunda división.

Pero en este 2026, el arquero de 26 años tomó la dura decisión de alejarse del club de sus amores en busca de una oportunidad como titular, la cual encontró en Sporting FC, de la mano del técnico Andrés Carevic, quien ya lo conocía de su paso por el cuadro liguista.

Precisamente, Johnny Álvarez fue titular este sábado en el partido ante Alajuelense, por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026, donde los erizos ganaron 0-2 al Sporting en el estadio Puente Piedra de Grecia.

Ese esfuerzo y sacrificio ya empezó a rendir frutos para Álvarez al sumar minutos en el campeonato; alterna la portería con el experimentado Leonel Moreira y es figura del Sporting en el Torneo de Copa.

Johnny Álvarez y su rendimiento

Johnny fue fundamental en las semifinales, donde con una gran actuación llevó a su equipo a la final, luego de detener dos remates en la serie de penales ante Puntarenas FC, para ganar con un marcador de 4-1, tras empatar 2-2 en el global, producto de dos empates 1-1.

Sporting se medirá en la final copera ante Deportivo Saprissa este miércoles 15 de abril a las 7 p. m., en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, a partido único.

“Cuando tomé la decisión de marcharme de Alajuelense fue muy duro, pero lo hice para buscar minutos y consolidarme en la Primera División. Aquí encontré una oportunidad con el profe Andrés Carevic, que me conoce y me puso a jugar, por lo cual estoy muy agradecido”, aseguró Álvarez.

El arquero del equipo albinegro tuvo un buen trabajo frente a los sus excompañeros, pero no pudo evitar la derrota ante su exequipo.

“Es bonito toparse con amigos, porque así considero a la mayoría de los jugadores de la Liga, con quienes compartí muchos momentos. Estoy agradecido con la institución de Alajuelense, pero yo quería jugar”, enfatizó Álvarez.

Johnny Álvarez, quien fue titular durante todo el Torneo de Copa, espera poder cerrar como estelar en la final, donde confían en dar la sorpresa ante Saprissa.

“Es un partido importante para el equipo. Es una oportunidad para hacer historia. Respetamos al rival, es un rival fuerte. Espero que el profe me dé la opción frente a Saprissa y ganar la copa, que es lo que pretende el grupo”, concluyó Álvarez.