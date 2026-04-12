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Arquero que se marchó de Alajuelense encontró su oportunidad y sueña con ganarle una final a Saprissa

Guardameta decidió alejarse de Alajuelense, donde estuvo 15 años, para tener la oportunidad de consolidarse en Primera División

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
Johnny Álvarez fue figura en el partido decisivo entre Puntarenas FC y Sporting. El arquero fue determinante en el cuadro de Andrés Carevic.
Johnny Álvarez es el arquero estelar del Sporting en el Torneo de Copa, que este miércoles 15 de abril jugará la final ante el Deportivo Saprissa. (Cortesía @ema.morales | @mr.agencia_/Cortesía @ema.morales | @mr.agencia_)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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