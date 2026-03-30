Antonny Monreal sabía de las ‘malas’ intenciones de Mariano Torres

"Nunca me han anotado un gol de tan larga distancia", dijo Antonny Monreal, arquero mexicano de Liberia.

Mariano Torres, capitán de Saprissa, quiso hacerle una “diablura” a Antonny Monreal, arquero de Liberia, pero el mexicano aseguró que sabía de las “malas” intenciones del argentino.

Al minuto 78 del partido que los morados le ganaron por goleada 5-1 a Liberia, en las semifinales del Torneo de Copa, Mariano trató de marcar un gol desde una distancia de poco más de 60 metros.

Desde atrás de la mediacancha, Torres soltó el zurdazo al ver a Monreal adelantado, quien corrió desesperado y apenas pudo estirar la mano derecha para impedir que el balón ingresara a su marco.

⏰ 79' Mariano Torres lo intentaba desde media cancha, pero Monreal evita el quinto. pic.twitter.com/15vVQ8SYfI — FUTV (@FUTVCR) March 29, 2026

“Mariano me felicitó por la atajada y le comenté que había visto que tenía la intención de dispararme de larga distancia. Había notado que él se acercó y le dijo a Guzmán (David) y a Ariel Rodríguez que me vieran, que yo estaba muy afuera. Esa parte la intuí, porque ellos se voltearon a verme y se taparon la boca con las manos, como para que no me diera cuenta de que hablaban. Reconozco que no me di cuenta de que Mariano le iba a pegar tan bien al balón”, dijo Monreal.

Monreal añadió que se esforzó en la acción para evitar la conquista, y porque nunca en su carrera le han marcado desde una distancia tan larga.

Mariano Torres comentó que se acercó a Antonny y conversaron sobre la jugada.

“Sé que es un arquero que juega adelantado y se podía dar en ese marco por el viento que pega ahí, pero sacó una bola increíble y lo felicité porque es un arquerazo y sacó una pelota muy buena”, indicó Mariano.

Pese a su buena reacción, Monreal lamentó la paliza 5-1, que los dejó fuera de la final del Torneo de Copa.

“Cometimos demasiados errores defensivos en la marca, y no puedes tenerlos ante Saprissa, que si tiene tres o cuatro oportunidades, las va a concretar. Saprissa tiene jugadores de gran calidad que no te van a perdonar”, manifestó Monreal.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, estuvo cerca de hacer una joya de gol contra Liberia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El guardameta mexicano añadió que en los primeros 15 minutos del encuentro tuvieron posibilidades y las desaprovecharon.

“Las opciones que generamos, que pudieron matar el partido o al menos condicionarlo, no las hicimos. Hasta el dicho está: los goles que no haces, ves cómo te los hacen, y si a eso se le suma que no tienes una buena marca, es difícil competir así”, resaltó Antonny Monreal.

El portero consideró que en los tres primeros goles que recibió, Saprissa ejecutó la misma jugada.

“Fue la misma fotografía: abren hacia el costado, centro y rematan solos. Obviamente, la calidad que ellos tienen, pero es increíble cómo nos rematan”, opinó Antonny, quien, pese al dolor de la derrota, consideró que Liberia no hizo un mal Torneo de Copa.

“Desde el inicio del certamen hicimos buenos partidos; desde el primero contra Jicaral, después sacamos a la Liga, a la que le hicimos un gran encuentro, y el choque de ida en Liberia contra Saprissa fue un buen compromiso para nosotros. El fútbol es de aciertos y errores, ellos cometieron menos errores que nosotros y son justos finalistas”, opinó Monreal.

Saprissa ganó la semifinal y disputará contra Sporting el cetro del Torneo de Copa, en partido único que se celebrará el 15 de abril en el Estadio Edgardo Baltodano.