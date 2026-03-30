Puro Deporte

Antonny Monreal sabía de las ‘malas’ intenciones de Mariano Torres

El arquero de Liberia dijo que el argentino alertó a sus compañeros porque él estaba adelantado

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Por Milton Montenegro
Deportivo Saprissa vs Liberia
"Nunca me han anotado un gol de tan larga distancia", dijo Antonny Monreal, arquero mexicano de Liberia. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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