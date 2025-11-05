Puro Deporte

Antiguo mentor de Griezmann es condenado a seis años de cárcel por agresión sexual a menores

Un lamentable caso de abuso sexual de parte de un entrenador de ligas menores sacude a Francia

Por AFP
Un visor de ligas menores en Francia fue condenado por abusos sexuales a jóvenes futbolistas.
Un entrenador de ligas menores en Francia, que descubrió a Antoine Griezmann, fue condenado por abusos sexuales a jóvenes futbolistas. (Rawpixel/Rawpixel)







Abuso sexualFútbol francésAntoine Griezmann
