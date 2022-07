Anthony Contreras: El pequeño de escasos recursos regresa al centro para niños donde se alejó de los malos caminos

Anthony Contreras repasó su infancia en Pavas y cómo los buenos consejos le alejaron de los problemas y los malos caminos. (JOHN DURAN)

De un lado para otro, detrás de un balón, como era de esperar, Anthony Contreras pasaba los días junto a su hermano mayor, Rubén, en el proyecto social Casa Esperanza en Pavas, un centro que desde hace 12 años es visitado por niños de escasos recursos, que reciben alimentación y educación.

Anthony, delantero del Herediano y figura de la Selección Nacional que se clasificó al Mundial de Qatar 2022, aseguró que desde los tres años asistió al centro donde era normal que le diera más de un dolor de cabeza a los pastores evangélicos “Rodrigo y doña Vicky”, quienes estaban a cargo del lugar.

Es por eso que no dudó en aceptar ser la imagen de Casa de Esperanza y la empresa Arroz y Frijoles Don Pedro, que en los últimos años colaboró con los alimentos para el albergue, del cual el mismo Anthony se vio beneficiado en el pasado.

El joven delantero que se ganó la confianza del seleccionador Luis Fernando Suárez, al puntos de que fue el delantero estelar en la eliminatoria, admitió que su estancia en aquel lugar marcó la diferencia en su infancia, incluso alejándolo de los peligros y los malos pasos, gracias a los consejos de los pastores, sus padres y el ejemplo de muchas personas que siempre buscaron lo mejor para él.

“Jamás me hubiese imaginado ser la imagen de Casa de Esperanza y Arroz y Frijoles Don Pedro. Me llenó mucho de emoción y sentimientos. Recordé muchas cosas que pasé de niño, como dificultades económicas y carencias, pero siempre nos apoyaron y nos instaron a salir adelante y cumplir nuestras metas”, comentó Contreras.

“Los últimos seis meses han pasado muy rápido. Desde mi préstamo a Guanacasteca, mi llamado a la Selección y la clasificación al Mundial de Qatar. Sempre traté de tener los pies en la tierra y con la ayuda de Dios, mi familia y los consejos de don José Alberto Oller, siento que tengo todo bajo control y estoy muy feliz por todo lo que estoy pasando”, recalcó.

Su infancia fue marcada por aquel proyecto social, el cual fue como un oasis de esperanza que lo catapultó en sus sueños de ser futbolista.

“La verdad yo era muy travieso. Los pastores don Rodrigo y doña Vicky tenían que lidiar conmigo. Recuerdo que una vez quebré una ventaja con una bola mientras jugaba con mi hermano y salimos corriendo a escondernos porque se enojaron. Son recuerdos que guardo, porque desde que tengo memoria mis padres me llevaban allí”, confesó Contreras.

“Son una parte muy importante en mi vida. Allí nos formamos espiritualmente y nos ayudaron a ser buenas personas. En Pavas hay mucho talento, jóvenes que por diferentes razones no han podido trascender y ojalá mi ejemplo les ayude a motivarse”, agregó.

Sus primeros tacos Copiado!

José Alberto Oller, gerente de la marca Arroz y frijoles Don Pedro, confesó que desde hace 12 años colabora con donaciones en el proyecto social Casa de Esperanza en Pavas y relató cómo un pedido especial que le hicieron cambió en parte la vida de un niño que soñaba ser futbolista.

“Una vez me llamaron del centro y me contaron que habían dos chicos que tenían talento para jugar al fútbol, pero no tenían tacos. Pregunté qué tan buenos eran y me dijeron que contaban con condiciones pero su situación económica no era la mejor. Entonces decidí ayudarles sin saber quiénes eran y compramos tacos para los dos”, manifestó Oller.

“Esos niños eran Anthony y Rubén. Sin hacer ligas menores destacaron en el equipo de la iglesia. En un partido enfrentaron a un equipo de Zapote y allí lo recomendaron al Herediano. Imagínese, Si antes apoyaba el proyecto cómo no lo voy a apoyar ahora que Anthony alcanzó sus metas como futbolista profesional y clasificó a un Mundial”, destacó.

No obstante el empresario tiene claro que no ha sido fácil para Contreras, quien en algunos momentos ha dudado, como cuando Herediano lo envió a préstamo a Guanacasteca para el Torneo de Clausura 2021.

“Anthony se puso un poco triste, desanimado, pero entre su familia y las personas que lo apreciamos le empezamos a decir que era una oportunidad que debía aprovechar y demostrar sus condiciones. Al final anotó 18 goles, lo llamaron a la Selección y clasificó al Mundial. Sin duda mejoró en muchos aspectos, se tiene confianza y es un ejemplo para todos los jóvenes de Pavas”, enfatizó Oller.