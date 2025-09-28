Ángel Di María marcó un golazo y nadie podía creer lo que hizo después (video)

Rosario Central se lució con una contundente victoria 3-0 sobre Gimnasia y Esgrima en La Plata, pero la noticia que eclipsó la tabla de posiciones no fue el golazo ni el triunfo que impulsa a los “canallas” a la cima de la tabla anual, sino el inesperado gesto de su máxima estrella: Ángel Di María.

Tras marcar un gol de antología, el campeón del mundo se negó a festejar y, en un acto de pura humildad, les ofreció disculpas a los hinchas locales. Posiblemente se sorprendió con esas líneas, pero así como lo lee, pasó.

El partido, correspondiente a la décima fecha del torneo Clausura, ya estaba 2-0 a favor de Central cuando Di María desató su magia.

Una gambeta, aceleración de izquierda al centro y un zurdazo cruzado para el 3-0 definitivo. Un golazo que debería haber desatado la euforia... pero solo provocó un gesto de respeto que se hizo viral.

La imagen de Ánge Di María levantando la mano en señal de perdón, en lugar de festejar, sorprendió a todos, especialmente después de una actuación sobresaliente donde también fue artífice del 2-0 asistiendo desde un córner.

¿El motivo? La increíble muestra de cariño que recibió de la afición de Gimnasia.

“No grité ni festejé el gol más que nada por la gente de Gimnasia. Porque desde que llegamos a La Plata y al estadio la gente de Gimnasia fue impresionante conmigo, el cariño que me brindaron ya en el hotel, durante el calentamiento en la cancha, cuando salí.

”No tengo palabras de agradecimiento para eso y haber hecho el gol... No merecían que se lo festeje. Por eso también les pedí perdón por el gol”, explicó Di María a TNT Sports Premium al finalizar el encuentro.

El gesto de Di María, ovacionado desde que pisó el césped platense, resalta la caballerosidad del futbolista y convierte el gol en un momento de comunión, una rara y emotiva escena en el apasionado fútbol argentino.

La victoria no solo le da un envión anímico a su equipo, ubicándolo en la cima de la tabla anual con un punto de ventaja sobre River (50 contra 49), su próximo rival, sino que también reafirma a Rosario Central como candidato.

Sin embargo, la alegría se vio empañada por la seria lesión de Carlos Quintana, defensor de Central, quien sufrió una luxofractura cerrada de tobillo izquierdo y será operado. Di María, con la humildad que lo caracteriza, también dedicó el triunfo a su compañero.

El triunfo se cimentó con goles de Alejo Veliz al minuto de juego (con participación de Di María) y Enzo Giménez tras un córner de “Angelito”, antes del gran gol de Di María que coronó la goleada.

Aunque Gimnasia tuvo una chance para el empate parcial (1-1) con un gol anulado a Jeremías Merlo por una polémica infracción, la tarde terminó siendo toda para el Canalla.

El gran partido de Di María, reconocido por él mismo, se debió a los espacios generados: “Hacer el gol rápido nos ayudó a encontrar más espacios. Ellos estaban necesitados también, necesitaban sumar puntos. Era obvio que en el segundo tiempo iban a dejar más espacios y por suerte los pudimos aprovechar”.