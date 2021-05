Angel valoró favorablemente sus primeros días como jugador del Córdoba y declaró sentirse muy contento, ya que "me he encontrado un vestuario muy bueno", sobretodo después de vivir en la distancia el descenso de su equipo de siempre, el Real Oviedo, hecho que le afectó porque "han sido once años allí y es el club que me ha dado todo, desde que era un niño".