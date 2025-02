Andrés Carevic vive uno de sus grandes temores con Cartaginés

Desde que llegó al Club Sport Cartaginés tenía claro lo que no podía pasar, sabía que la urgencia por resultados era total y las formas no importaban, tras un año sin clasificar. Incluso, le especificaron que no había espacio para meterse en rachas negativas y no alcanzaba con sacar resultados solo en el estadio José Rafael Fello Meza. Sin embargo, Andrés Carevic ve con preocupación cómo sus grandes temores se hacen realidad.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌