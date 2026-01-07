Andrés Carevic: ‘Valoro los proyectos, la seriedad’

Después de hablar sobre su salida de Cartaginés, Andrés Carevic ofreció su primera rueda de prensa como técnico de Sporting.
El argentino explicó que a la hora de tomar una decisión, analiza el proyecto y considera que los albinegros tienen una misión y una visión importantes. Agradeció la oportunidad y la confianza que los hermanos José y Osael Maroto depositaron en él, al igual que José Miguel Cubero, quien es el gerente deportivo del club.
“Siempre valoro los proyectos, la seriedad y Sporting pretende armar un equipo muy competitivo. Queremos poder luchar en el campeonato en lo más alto y estamos en ese trabajo, tenemos poco tiempo, pero contento de estar acá”, citó Andrés Carevic.
- Este equipo siempre ha soñado con meterse en semifinales. ¿Pensar en eso para este semestre es muy prematuro?
- Claro que hay objetivos que se plantean y uno de los principales es estar entre los primeros cuatro. Va a ser un torneo sumamente competitivo, en el que se juegan muchas cosas. Será un semestre duro y poco tiempo, pero no hay que excusarse, hay que ocuparse.
”Trabajar duro y tratar de que el equipo a marcha forzada pueda desarrollar lo que pretendemos. Está ese objetivo y otros, pero vamos por partes. No me gusta ir más allá, sino que lo más importante es preparar el debut y jugar nuestro primer partido contra Heredia”.
- ¿Qué tanta libertad le dan para traer jugadores, porque varios ya los dirigió?
- Eso suma para nosotros, para lo que pretendemos, que hay varios jugadores que ya han trabajado conmigo. Tenemos algunas referencias y estoy agradecido con el apoyo de la directiva de poder estar armando un equipo competitivo. La verdad que agradecido y esperemos poder estar a la altura para poder conseguir cosas importantes.
- ¿Cómo encontró al equipo en estos días de trabajo y esta zona a la que se mudó Sporting, en Grecia?
- Trabajando, creo que Sporting tenían una muy buena base de equipo, había que afinar detalles por las incorporaciones. Y contento porque después de algún tiempo no había fútbol de Primera en Occidente y esperamos ser el equipo no solo de Grecia, sino de Occidente y trataremos de que el equipo tenga un buen funcionamiento. Lo importante es ganar también, todo va de la mano.
- ¿Cómo toma este reto?
- Siempre de mi parte la seriedad del trabajo, la exigencia interna que desarrollamos y a nivel institucional. La cancha sintética está en muy buen estado, tiene buenas medidas para desarrollar fútbol y trabajar duro, que el equipo tenga buen funcionamiento, es una adaptación y eso tiene que ser rápido y de eso estamos conscientes también.
- ¿Cuánta confianza le da dirigir a jugadores que conoce bien, aunque a la vez si no responden pronto, llegarán críticas al ser consolidados?
- Es muy importante que los jugadores en algún momento hayan trabajado conmigo, hay cosas generales del modelo de juego que ya saben; otras habrá que renovarlas, pero es más rápido para avanzar.
”En pocos días es difícil cambiar rotundamente o tener una idea clara. Hay que ir progresivamente. Cosas como esfuerzo, actitud, correr y darlo todo, eso no se negocia de mi parte. Trataremos de ir insertando las referencias para que el equipo juegue bien y gane”.
- Marco Ureña, Jesús Batiz, Johnny Álvarez, Alex López... ¿Los refuerzos son pedidos expresos suyos?
- Uno analiza la planilla y lo que necesitamos, se pudo dar la posibilidad de la incorporación de Marco y de Jesús, que para nosotros es importante porque han hecho una buena labor donde estábamos. Las características que estábamos necesitando eran las de ellos y estaban disponibles, que estén rápido para participar.
”A Alex lo conocemos y necesitamos a un jugador como él y a Johnny también, que lo tuve en la Liga. Vamos por ese camino y valorando de qué otra manera nos podemos reforzar.
”Es una etapa difícil, estamos a media temporada y son difíciles las contrataciones; hay poco tiempo, pero vamos a ver cómo evoluciona y ver si podemos reforzarnos un poco más, seguro lo podremos hacer”.