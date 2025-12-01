Andrés Carevic cree que partido contra Alajuelense dejó lecciones en Cartaginés

Andrés Carevic no puede quedarse lamentando la derrota de Cartaginés contra Liga Deportiva Alajuelense (0-2) y sabe que tiene que pasar la página rápido, ante la cercanía de las semifinales.

Posterior, al juego, el técnico argentino habló de todo, incluida la falta aparatosa de Diego Mesén a Anthony Hernández, que significó la expulsión del defensor brumoso. Sin embargo, su análisis empezó por el trámite del partido.

“Hablando en un estilo general de lo que pasó en el partido, creo que fue muy disputado, muy competitivo, pero la diferencia estuvo en que ellos fueron contundentes.

”En el primer tiempo arrancamos bien y hasta el gol de ellos habíamos sido mejores, pero no fuimos contundentes para concretar, porque tuvimos opciones”, aseguró Andrés Carevic.

- ¿Cómo ve a Cartaginés para semifinales?

- Hay que sacar lo positivo de lo que hicimos y los detalles a mejorar, que los hubo, para tener más equilibrio, porque hay detalles puntuales que podemos mejorar. Cuando vienen las semifinales, no hay regreso, no hay vuelta atrás.

”Son partidos determinantes, que tenés que estar 100% concentrado y seguir por esa línea de concentración. El detalle hizo la diferencia.

”En el segundo tiempo dominamos el partido, a pesar de no tener profundidad, dos pegaron en el palo y Bayron Mora sacó dos o tres y la Liga llegó solo una vez con Anthony Hernández sobre el final. Somos competitivos y seguramente ajustando detalles vamos a competir y vamos partido a partido”.

- Los dos equipos denuncian que se vieron afectados por el arbitraje. ¿Qué dice usted?

- Del arbitraje no hablo, están los especialistas y la Comisión de Arbitraje para tomar decisiones sobre lo que vio en el partido y sacar conclusiones. Lo que comento son los criterios, si se va a dejar jugar, que dejen jugar. Y si se va a cobrar todo, que cobren todo.

”Nada más creo que eso es lo que dialogo con ellos, porque si al fútbol se le quiere dar fluidez, que haya fluidez para todo. Y si vamos a cobrar, que sea para todos. Es lo que opino y no hablo del arbitraje de hoy, sino lo que vengo comentando siempre en esa parte”.

- ¿Qué piensa de esa falta de Diego Mesén a Anthony Hernández?

- Siempre se aprenden cosas y lo que le pasó a Mesén después de un partido tan disputado, le pasa la situación que le pasa y hay que aprender de esos detalles para que no te suceda más adelante.

- ¿Cómo afrontará el partido contra Liberia, teniendo en cuenta el quedar en una posición u otra, pensando ya en la semifinal?

- Tenemos la seriedad del caso y nos queda afrontar la última fecha acá. Trataremos de poner lo mejor que tenemos, dependiendo de la situación de cómo están los jugadores para ese partido. Estamos en semifinales y vamos a priorizar darle la seriedad al partido y lo que viene.

- ¿Qué aprendizaje deja este partido, en vista de que podrían toparse otra vez con Alajuelense?

- A veces por detalles se definen algunos partidos. El detalle es que la Liga fue contundente y nos ganó el partido. Eso hace que nosotros sigamos trabajando lo que venimos haciendo bien y en semifinales no hay vuelta atrás y hay que estar 100% concentrados para hacer una buena semifinal.

- ¿Diego Mesén fue a disculparse?

- Sí, claro que sí, fue a pedirle disculpas a Tony. Pasan situaciones y yo lo que puedo decir es que hay que aprender de estas situaciones. Hay que ser conscientes de que uno se equivoca, puede pedir disculpas y también, a lo que sigue, no volver a situaciones como lo que ha pasado. Nos quedamos con un jugador menos y el tema de la integridad y lo demás pasa por ahí. Hay momentos difíciles dentro de la cancha, a veces pueden pasar cosas.

