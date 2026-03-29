Amelia Valverde recibió una mala noticia en la India: esto fue lo que pasó

Amelia Valverde tuvo un paso breve por el fútbol de la India.

Amelia Valverde empezó el año como directora técnica de la selección femenina de fútbol de la India; sin embargo, los resultados no la acompañaron y fue destituida.

La noticia la dio a conocer la Federación de Fútbol de la India en su sitio web, al señalar que la Comisión Técnica se reunió de forma virtual para discutir el futuro de las selecciones nacionales, tanto masculina como femenina.

En la publicación indican que la reunión fue presidida por IM Vijayan, junto con Harjinder Singh, Shabbir Ali, Victor Amalraj, Climax Lawrence y Santosh Singh, quienes recomendaron que la Federación considere a entrenadores indios como posibles opciones para asumir el banquillo de la Selección Mayor Femenina de la India.

Eso luego de su participación en la Copa Asiática Femenina de la AFC a inicios de este mes. Ahí, el combinado que dirigía la entrenadora costarricense perdió 3-1 contra Taiwán, cayó 2-1 ante Vietnam y salió goleado 11-0 frente a Japón. Con eso, India se despidió del Mundial de Brasil 2027.

“La Comisión Técnica agradeció a Amelia Valverde, quien dirigió al equipo femenino de la India como entrenadora principal en la Copa Asiática Femenina de la AFC, y le deseó lo mejor en sus futuros proyectos”, comentó la Federación.

Con la salida de Amelia Valverde, esa Comisión consideró que, para los partidos próximos de la Selección Femenina en la ventana internacional de la FIFA en abril y el Campeonato Femenino de la SAFF previsto para junio, sería una buena oportunidad para que un entrenador indio asuma el cargo.

Amelia Valverde tuvo un breve paso por la India, después de su paso exitoso en la Liga MX, porque fue campeona en México cuando dirigió a las Rayadas de Monterrey.