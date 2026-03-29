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Amelia Valverde recibió una mala noticia en la India: esto fue lo que pasó

La Federación de Fútbol de India emitió un comunicado sobre la situación de Amelia Valverde

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Por Fanny Tayver Marín
Amelia Valverde: ‘En el fútbol femenino nos tocaba cerrar la cancha con plástico negro para cobrar ¢1.000 de entrada’
Amelia Valverde tuvo un paso breve por el fútbol de la India. (Instagram Federación de India/Instagram Federación de India)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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