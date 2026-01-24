Amarini Villatoro se frota las manos ante el reto de su Cartaginés frente a Saprissa

El Club Sport Cartaginés protagoniza un arranque de ensueño en el Torneo de Clausura 2026. Con tres victorias consecutivas ante Guadalupe, Puntarenas FC y una de peso frente a la Liga Deportiva Alajuelense, el conjunto brumoso llega con la motivación al tope.

Sin embargo, el calendario no da tregua y ahora deberán visitar al Deportivo Saprissa, un desafío que el técnico Amarini Villatoro asume con mesura, pero con la convicción de que su equipo tiene los argumentos para competir de tú a tú.

Para el estratega guatemalteco, el duelo en Tibás representa mucho más que tres puntos; es el escenario ideal para medir el verdadero techo de su plantel.

“Un juego muy intenso, un juego que yo creo que va a ser un buen espectáculo, con dos equipos que juegan bien, un rival que en su cancha es muy fuerte”, presagió Amarini Villatoro, quien no podrá sentarse en el banquillo el domingo, debido a la expulsión que sufrió ante la Liga.

A pesar de la localía morada, el timonel confía en que el buen momento anímico de sus jugadores será clave para mantener el paso firme que los brumosos han mostrado en las primeras jornadas.

Cartaginés marcha a paso perfecto, pero Amarini Villatoro mantiene los pies sobre la tierra. El técnico es enfático en que la euforia externa no debe permear en el camerino, aplicando una filosofía de humildad y trabajo diario.

“Estamos tranquilos, el grupo lo sabe, siempre manejamos la frase de que no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Tenemos un buen inicio, pero hay que reflejarlo partido a partido. Nosotros vamos paso a paso y tenemos una prueba difícil por delante”, afirmó el entrenador.

Para el técnico, la visita al Estadio Ricardo Saprissa será el examen de fuego para su sistema táctico.

“Creo que nuestra propuesta está siendo muy buena, estamos con mucha confianza y creo que vamos con la misma a este partido, tratando de hacer un buen juego. Creo que van a exigir nuestra capacidad al máximo y tenemos que estar preparados para ello”, citó.

Cartaginés pinta bien, no solo por los nueve puntos que registra, sino por cómo se va viendo el equipo en cancha. Sin embargo, Amarini Villatoro no oculta que aún hay margen de mejora.

Hoy se enfoca en que su equipo sea más preciso, en la eficacia frente al marco y la solidez defensiva que requiere un equipo que sueña en grande.

“Creo que hay que mejorar y mantener esa intensidad y esa dinámica, ese equipo muy compacto y mejorar en el aspecto de definición, en la toma de decisiones en el último cuarto. Son situaciones que se pueden mejorar y algunos detalles defensivos que ajustar aún. Sabemos que el equipo, si quiere pelear arriba, si quiere ser un protagonista en lo que pueda venir más adelante, hay muchas cosas por mejorar”, concluyó Villatoro.

Con la mira puesta en el espectáculo y la ilusión de su afición, el Cartaginés de Amarini Villatoro visitará a Saprissa con mucha confianza y tras dar un golpe de autoridad, porque llega de vencer al campéon nacional.

El partido entre Saprissa y Cartaginés será el domingo 25 de enero, a las 6 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.