Alajuelense oficializa otro movimiento antes de Año Nuevo

Liga Deportiva Alajuelense ha tenido un 31 de diciembre movido. No solo anunció la llegada de Kenneth Vargas como su primer refuerzo, sino que también oficializó el préstamo por un año del lateral izquierdo John Paul Ruiz, quien vestirá la camiseta del Municipal Liberia, dirigido por José Saturnino Cardozo.
Ruiz, de 21 años, es nativo de Puntarenas. En su carrera ha pasado por el PFC, Municipal Grecia, Club Sport Herediano y Alajuelense. En el fútbol internacional ha vestido los colores del Aris Limassol y AEZ Zakakiou de Chipre.
“Estamos seguros que Ruiz aportará su talento y garra al plantel comandado por José Saturnino Cardozo”, publicó el Municipal Liberia. “Ya eres un coyote más, bienvenido al Municipal Liberia, el club que representa orgullosamente a Guanacaste en primera división”, añadió el equipo.
