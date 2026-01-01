Alajuelense

Alajuelense oficializa otro movimiento antes de Año Nuevo

Alajuelense presta a John Paul Ruiz al Municipal Liberia por un año.

Por Julián Navarrete Silva
John Paul Ruiz jugará en el Municipal Liberia por medio de un préstamo de 1 año de Alajuelense
John Paul Ruiz jugará en el Municipal Liberia por medio de un préstamo de 1 año de Alajuelense (Cortesía/La Nación)







Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

